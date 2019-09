GionnyScandal | “Black Mood è stato autoterapeutico”

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 4 settembre 2019)pronto a portare l’emo-trap in Italia con Black. Apprezzamento all’album anche dai guru USA del genere Global Dan e G-Eazy Venerdì 6 Settembre uscirà in fisico e in digitale, sotto etichetta Virgin Records (Universal Music Italy), Blackil nuovo album d’inediti di. Per l’artista si tratta di un punto di svolta, sia per il genere musicale portato nel disco sia per l’estrema intimità con cui si è voluto mostrare e raccontare: “Questo disco cancella ildel passato, questo è nuovo inizio per me” – confessa nel corso della conferenza di presentazione, aggiungendo – “Mi metto a nudo nei testi e nelle mie pubblicazioni, senza filtri e seguendo i miei stati d’animo. Voglio essere vero senza ingigantire o censurare. Arrivo dal mondo emocore, ho unito l’emo con hip hop per fare ...

