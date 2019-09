Brexit | ora i napoletani di Londra ?hanno paura | che autogol!

Brexit - il deputato Philip Lee lascia i Tory e va con i LibDem. Johnson perde la maggioranza : Il governo di Boris Johnson ha perso la maggioranza assoluta numerica che lo sosteneva alla Camera dei Comuni. La coalizione Tory-Dup, la cui maggioranza si era ridotta nei mesi scorsi a un solo seggio, è stata infatti abbandonata dall’ex sottosegretario Philip Lee, un oppositore della Brexit, che è passato al gruppo di opposizione dei Liberaldemocratici. Lo ha annunciato la leader LibDem, Jo Swinson. Il cambiamento non comporta comunque ...

“Get Ready for Brexit” sembra già uno slogan elettorale - ma svela sacrifici indicibili : Roma. La campagna mediatica “Get Ready for Brexit” inaugurata dal governo britannico a inizio settimana è stata un’anteprima della strategia dei conservatori in vista delle eventuali elezioni, in cui rinnoveranno la promessa di uscire dall’Ue il 31 ottobre a ogni costo. Nelle strade di Londra sono c

Brexit - Johnson sconfitto ai Comuni. E ora annuncia elezioni anticipate : Prima sconfitta per Boris Johnson ai Comuni: con 328 voti a favore e 301 contrari, il Parlamento britannico ha approvato la mozione per portare oggi in aula la legge anti no-deal promossa dai laburisti. Una sconfitta ancora piu' bruciante per l'inquilino di Downing Street a causa dei 21 'ribelli' Tory che, nonostante la minacciata espulsione, hanno votato contro il loro stesso governo, insieme alle opposizioni. Immediata la replica di BoJo che ...

Johnson sconfitto - la Brexit può slittare a gennaio. E ora il premier vuole le elezioni : Il premier battuto per 328 voti a 301: il Parlamento dice no a un divorzio da Bruxelles senza accordo. Almeno 20 i parlamentari conservatori che hanno voltato le spalle al governo

Brexit - deputato Tory va all'opposizione : Johnson senza maggioranza : Philip Lee è passato al gruppo di opposizione dei Liberaldemocratici mettendo sotto il governo di Boris Johnson che comunque non cade automaticamente

Brexit - il premier Johnson perde la maggioranza in Parlamento : deputato Tory lascia partito : Mentre il premier parla Philip Lee va a sedersi con l'opposizione del partito Democratico Liberale (partito pro Ue). E stasera il Parlamento vota sulla legge proposta dai laburisti per scongiurare l'uscita senza accordo. In caso di sconfitta Boris Johnson è pronto a nuove elezioni. Forse il 14 ottobre.Continua a leggere

Londra. Boris Johnson è senza maggioranza : cresce ipotesi rinvio Brexit : Cosa farà Boris Johnson? Il nuovo “dittatore” di Londra ha perso la maggioranza assoluta numerica che lo sosteneva alla Camera

Brexit - Boris Johnson scricchiola : non ha più la maggioranza in Parlamento : L'esperienza di Boris Johnson come primo ministro del Regno Unito rischia di giungere al capolinea. Come annunciato dal leader dei LibDem Jo Swinson, l'ex sottosegretario Philip Lee, a causa della sua contrarietà alla Brexit, ha abbandonato l'ultimo seggio della Casa dei Comuni che teneva in piedi l

Brexit - Boris Johnson perde la maggioranza in Parlamento : deputato Tory lascia il partito : Boris Johnson ha perso la maggioranza in Parlamento a causa della defezione del deputato conservatore Phillip Lee, che si è unito al partito Democratico Liberale (partito pro Ue)....

Brexit - Boris Johnson perde la maggioranza in Parlamento : deputato Tory lascia il parito : Boris Johnson ha perso la maggioranza in Parlamento a causa della defezione del deputato conservatore Phillip Lee, che si è unito al Partito Democratico Liberale (partito pro Ue)....

Brexit - deputato Tory passa ai LibDem : Johnson perde la maggioranza ai Comuni : Il governo conservatore di Boris Johnson ha perso la maggioranza assoluta numerica che lo sosteneva alla Camera dei Comuni. La coalizione Tory-Dup, la cui maggioranza si era ridotta nei mesi scorsi a un solo seggio, è stata infatti abbandonata dall’ex sottosegretario Philip Lee, un oppositore della Brexit, che è passato al gruppo di opposizione dei Liberaldemocratici. Lo ha annunciato la leader LibDem, Jo Swinson. e confermato lo stesso Lee su ...

Brexit - Boris Johnson perde la maggioranza in Parlamento : Boris Johnson ha perso la maggioranza in Parlamento a causa della defezione del deputato conservatore Phillip Lee, che si è unito al Partito Democratico Liberale (partito pro Ue)....

Brexit - Johnson perde la maggioranza ai Comuni. Trema la sterlina : -20% dal referendum : Il caos sulla Brexit affonda la sterlina, che precipita ai minimi da tre anni. E in Parlamento si accende la battaglia tra il primo ministro e i parlamentari che vogliono evitare il no deal

Brexit e Conte 2 - governare a colpi di protocollo non funzionerà ancora a lungo : Nelle ultime due settimane il Regno Unito e l’Italia ci hanno ricordato quanto sia difficile far funzionare la democrazia nell’era digitale e globalizzata. Tra la cacofonia di notizie e smentite, che stampa e politici ci hanno rovesciato addosso ad agosto, ogni schieramento ha potuto raccoglie consensi, infiammare gli animi e persino far riversare nelle strade i cittadini. L’evento più preoccupante non è stato però la forza della propaganda ...