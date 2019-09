Salvati i due alpinisti che avevano rifiutato il soccorso | ora devono pagare

Bloccati in parete due alpinisti spagnoli rifiutano gli aiuti per 3 giorni - ma interviene la suocera : Salvati dal Soccorso Alpino Veneto [FOTO] : Una situazione grottesca e surreale, quella che ha visto come protagonisti due giovani alpinisti spagnoli. Lui 45 anni, lei 36: si erano avventurati nella scalata delle Tre Cime di Lavaredo, ma qualcosa è andato storto e i giovani non sono riusciti a raggiungere il rifugio. Ciò nonostante, hanno rifiutato per ben due volte l’intervento del Soccorso Alpino, convinti di essere a un passo dalla meta. E ieri la situazione si era fatta ...

Papà si tuffa nel mare in burrasca con i due figli e muore - i bimbi Salvati da un gruppo di bagnanti romani : Papà si è tuffato nel mare in burrasca insieme ai figli piccoli, ma la forza delle correnti di scirocco deve averlo colto alla sprovvista e lo ha sopraffatto, uccidendolo. E' morto...

Vieste - rischiano di annegare : bagnanti Salvati da due labrador : Emanuela Carucci Si tratta di due ragazzi che si erano allontanati dalla riva, ma per le forti raffiche di vento e il mare agitato non riuscivano a tornare in spiaggia. In loro soccorso sono intervenuti due labrador della scuola cinofila italiana soccorso acquatico e ricerca Si chiamano Maya e Axel e sono due labrador neri diventati veri e propri eroi. Nella vita fanno i bagnini e proprio ieri, a Vieste, in provincia di Foggia, hanno ...