Rousseau benedice il governo giallorosso Ora Conte salirà al Quirinale

Fonte : agi

(Di martedì 3 settembre 2019) L'accordo per un nuovodi Giuseppe, sostenuto dalla maggioranza con M5s e Pd, vince in modo largo, con il 79,3% dei consensi, la consultazione telematica avvenuta oggi sutra gli iscritti pentastellati. Una votazione mai così partecipata, secondo i dati forniti dal portale, 79.634 persone a fronte di 117.194 iscritti, che fanno parlare la piattaforma grillina di "record mondiale di partecipazione ad una votazione politica online in un solo giorno". Il picco di click si è raggiunto nelle prime due ore di votazione, durante le quali hanno votato oltre 30.000 cittadini. L'associazione che gestisce il portale sottolinea che "nel corso dell'intera procedura di voto non è stato rilevato nessun attacco informatico diretto, sono stati invece rilevati tentativi di attacchi venerdi' 30 agosto" ma sono stati "respinti". Il Capo dello Stato Sergio ...

