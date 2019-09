Michael Jordan | un super impero anche grazie alle sneaker Air Jordan

NBA – Zion Williamson è il nuovo volto del brand Jordan : “voglio avere lo stesso impatto di Michael nella lega” : Zion Williamson ha firmato con il brand Jordan: il rookie scelto con la first pick al Draft NBA si è accordato con il famoso brand si sportswear Zion Williamson è già una star nonostante non abbia giocato nemmeno un minuto nella lega. Il giovane scelto con la first pick dai Pelicans è considerato, potenzialmente, il nuovo LeBron James e i marchi di sportswear fanno a gara per averlo. Lui ha scelto di firmare con Jordan. Questo il ...