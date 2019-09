Governo | Ruocco e Airola per il sì su Rousseau | “Occasione per portare avanti le nostre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) “Non mi piace il Pd, ma è l’unico modo per poter fare qualcosa di positivo per il Paese”. “È un’occasione importante perlebattaglie“. Sono, in sintesi, le posizioni di Albertoe Carla, rispettivamente senatore e deputata del M5s, sulla formazione del nuovoe il voto sulla piattaforma.Dalle 9 alle 18 gli iscritti decideranno se affidare l’esecutivo a Giuseppe Conte col sostegno del Partito democratico. L'articoloper il sì su: “Occasione perleidee” proviene da Il Fatto Quotidiano.

