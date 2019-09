Costituzionalisti contro Rousseau

(Di martedì 3 settembre 2019) Per Sabino Cassese “non si gioca con la democrazia”, per Cesare Mirabelli “così la democrazia rappresentativa va a mare”, per Giovanni Maria Flick “il voto sula Costituzione”. È un giudizio netto e molto critico quello di due presidenti emeriti della Corte Costituzionale e di un costituzionalista sul ricorso al voto online per gli iscritti al M5S per decidere se dar vita al governo con il Partito Democratico.Cassese: “Non si gioca con la democrazia”. “Quando il capo politico del M5S smetterà di giocare con la democrazia?”: se lo chiede costituzionalista Sabino Cassese in un’analisi sul Corriere della Sera sul voto della Piattaformasul Conte-bis voluto da Luigi Di Maio. ”’L’ultima parola spetta agli iscrittì. Quindi, oggi gli ...

In queste ore di consultazioni per uscire dalla crisi, come Articolo 21 non ci sentiamo di tifare per nessuno. Siamo nati come associazione per denunciare il ...