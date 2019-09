Carabinieri | controlli a Chiaramonte ed Acate | 3 deferimenti in stato di libertà

Trapani : controlli antidroga Carabinieri - arrestato un giovane : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - Nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Petrosino (Trapani), diretta dal Luogotenente Andrea D’Incerto, hanno tratto in arresto il 30enne petrosilen

Trapani : controlli antidroga Carabinieri - arrestato un giovane : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – Nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Petrosino (Trapani), diretta dal Luogotenente Andrea D’Incerto, hanno tratto in arresto il 30enne petrosileno Matteo Pantaleo. Nello specifico, una pattuglia dell’Arma, nel transitare nei pressi dell’abitazione del ...

Controlli a Trastevere : Carabinieri elevano diverse multe : Roma – Anche questo fine settimana sono proseguiti i Controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere nello storico quartiere durante la movida. Ad esito delle attivita’ i militari hanno segnalato due persone quali assuntori di droga e sanzionato 10 persone per violazione dell’ordinanza anti-alcol. I Carabinieri hanno effettuato Controlli in tutto il quartiere, in particolare nella zona di piazza Trilussa, e sorpreso ...

Carabinieri : controlli a Vittoria - Scoglitti ed Acate : 4 arresti : Vittoria, Scoglitti e Acate: Servizi straordinari di controllo del territorio durante l’ultimo fine settimana. Quattro arresti

Ferragosto : controlli Carabinieri Agrigento - un arresto e multe a locali movida : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – E’ di un arresto e di numerose multe e denunce il bilancio di un servizio di controllo dei Carabinieri nell’agrigentino a Ferragosto. Da Menfi a Siculiana e da Realmonte a Licata, è scattato un vasto dispositivo di controllo del territorio, attuato dalla rete capillare delle Stazioni dei Carabinieri, lungo la fascia costiera ed in ogni comune della provincia. Sul campo, allo scopo “di ...

Ferragosto : controlli Carabinieri Agrigento - un arresto e multe a locali movida (2) : (AdnKronos) – Tra Realmonte e Siculiana, le pattuglie dell’Arma, la notte di Ferragosto, durante un servizio di prevenzione in prossimità delle spiagge, hanno scoperto che presso tre lidi balneari erano in corso delle serate danzanti, alle quali stavano partecipando centinaia di giovani, senza che vi fossero le previste autorizzazioni. Pertanto, dopo aver fatto spegnere la musica e garantito il deflusso degli avventori, sono ...

Carabinieri - controlli a Vittoria ed Acate : 3 arresti : Carabinieri di Vittoria, controlli straordinari del territorio nel corso della settimana. Tre arresti tra Vittoria ed Acate

Venezia : a Caorle controlli antidroga a tappeto dei Carabinieri (2) : (AdnKronos) – Se per i soggetti arrestati e denunciati per spaccio si prospetta ora un procedimento penale, con pene che vanno da 6 mesi a 4 anni di reclusione, per quelli trovati in possesso di droghe per uso personale (e i loro genitori, se minori) ci sarà la convocazione presso le rispettive Prefetture per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste ‘ quali la sospensione della patente di guida, della licenza ...

Venezia : a Caorle controlli antidroga a tappeto dei Carabinieri : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – Con l’inizio del periodo clou della stagione turistica anche i carabinieri di Caorle (Ve) hanno serrato i controlli in materia di sostanze stupefacenti e, in particolar modo, sull’uso di droghe da parte dei giovani che frequentano la nota località balneare. L’immagine che ne esce è che molti ragazzi, evidentemente, approfittano delle vacanze per cercare in ogni modo lo sballo, anche in ...