Zingaretti | Siamo fiduciosi e ottimisti

Governo - Zingaretti : “Passi in avanti verso governo di svolta - siamo ottimisti e fiduciosi” : Dopo la rinuncia di Luigi Di Maio al ruolo di vicepresidente del Consiglio, è il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a rivendicare “passi in avanti” verso “un governo di svolta vera“. “Questo serve all’Italia, che riaccenda i motori dell’economia, che nell’ultimo anno si è fermata, che tagli le tasse sul lavoro, per aumentare i salari specialmente quelli più bassi, che ...

Conte agli iscritti M5s : "È un'opportunità - sarò primo responsabile" | Video anche diDi Maio : no vicepremier - solo incensurati |Zingaretti : "Passi avanti - siamo fiduciosi" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un Video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Governo - Conte «Con Di Maio e Zingaretti possiamo cambiare l'Italia». Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di Governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Mare Jonio - l'Ong Mediterranea : "Siamo allo stremo - pronta la denuncia"| Zingaretti : basta - non è umano : In una mail al Centro di coordinamento marittimo italiano l'Ong chiede un porto sicuro di sbarco. Appello anche del segretario del Pd, Nicola Zingaretti: ""Queste cose non vogliamo piùvederle - scrive su Twitter - Non è umano".

"Siamo stanchi di parlare di poltrone". Di Maio risponde a Zingaretti : "Qui non è questione di ultimatum, qui il punto è che siamo stanchi di sentir parlare tutti i giorni in ogni trasmissione di poltrone e toto-ministri. L'ho detto e lo ripeto: contano i programmi, le soluzioni, le idee. Il M5s non svende i suoi principi e i suoi valori su ambiente, lavoro, imprese, famiglie. Qui serve concretezza. Poche chiacchiere e basta slogan. Bisogna lavorare per gli italiani e bisogna farlo in fretta. Noi abbiamo ...

Zingaretti : il confronto è partito - siamo sulla strada giusta : Zingaretti il confronto e' partito, siamo sulla strada giusta."Leggo molti retroscena, alcuni credibili, altri non veritieri.

Crisi - primo giorno di consultazioni : al Colle si forma la maggioranza per il non voto. Leu - Autonomie - +Europa : “Governo di svolta”. Zingaretti : “Non possiamo entrare in un Conte bis”- DIRETTA : Al termine del primo giorno di consultazioni al Colle, 24 ore dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Conte, c’è una maggioranza ed è quella dei partiti schierati contro l’ipotesi di elezioni anticipate. Il Quirinale ha chiesto innanzitutto velocità nelle decisioni per verificare se davvero c’è la possibilità di realizzare un progetto serio. I primi segnali sono arrivati dal Partito democratico: in mattinata si è radunata la ...

Roma, 19 ago. (AdnKronos) – "Caro Mimmo, ti sono vicino e mi unisco alla mobilitazione del Comitato Undici Giugno per garantirti quello che per me è un diritto umano, fare visita a tuo padre in fin di vita. siamo con te". Lo scrive su twitter Nicola Zingaretti.

Mimmo Lucano - petizione a Mattarella : “Possa tornare a Riace per salutare il padre in fin di vita”. Zingaretti : “Siamo con lui” : Intervenire “urgentemente” per consentire a Mimmo Lucano “di poter tornare nel comune di Riace” per un ultimo saluto all’anziano padre malato. È la richiesta contenuta in una petizione indirizzata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A lanciarla, via Facebook, il Comitato undici giugno, nato a sostegno dell’ex sindaco del comune calabrese. A sostegno di Lucano si schiera su twitter Nicola Zingaretti, segretario del Pd: ...

Il commissario Montalbano - Luca Zingaretti : “E’ finita. Siamo tristi” : Luca Zingaretti su Il commissario Montalbano: “Riprese finite. C’è tanta tristezza” Luca Zingaretti ha voluto ricordare ancora una volta il grande Andrea Camilleri con un video pubblicato sui social in cui ha detto: “In questo momento abbiamo finito il film. Felicità e anche tanta tristezza. Tanta. Potete capire. Il sole e il cielo di Sicilia ci saluta così. Ciao.” Dunque, riprese finite per Il commissario ...

Zingaretti : con eccellenze come Bambin Gesù siamo al centro del mondo : Roma – “Ci sono delle realta’ di cui il Paese e’ orgoglioso. Il Bambino Gesu’ e’ l’ospedale del Papa ma e’ anche uno di quelli che rende il nostro sistema sanitario il centro del mondo. Per questo e’ importante venire a visitarlo, per fare una narrazione della nostra sanita’, di cui fanno parte anche queste eccellenze assolute che salvano vite umane e, in questo caso, permettono a ...

Pd - Zingaretti rilancia : "Siamo unica alternativa a destra inquietante e pericolosa" : E' un'Assemblea dedicata al cambiamento: l'obiettivo è "cambiare tutto perché tutti sappiamo che cosi non si va più avanti"...

Pd - Zingaretti : "Siamo l'unica alternativa alla deriva italiana" : Il segretario dem mette in guardia dal pericolo incarnato da una "destra pericolosa" e lancia la riforma del partito: "Va cambiato tutto"