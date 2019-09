Scoperti 3 esopianeti potenzialmente abitabili | orbitano intorno alla stella GJ1061

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Treattorno: lo afferma un team di ricercatori di diversi paesi europei e uno del Cile in uno studio caricato sul server di prestampa di arXiv, e presto sarà pubblicato Montly Notices of the Royal Astronomical Society. Come è noto – spiega Global Science – il sistemare più vicinoTerra è Proxima Centauri, distante circa 4,2 anni luce, ma sembra che i pianeti orbitanti questanon abbiano possibilità di vita. I ricercatori hanno quindi deciso di concentrarsi su un’altraad “appena” 17,5 anni luce dTerra:è classificato come una nana bruna con bassa volatilità. I ricercatori hanno studiato il percorso seguito daper determinare se ha pianeti e se tali pianeti possano essere. Nel loro studio della, usando i dati dell’ESO in Cile, i ricercatori ...

Facchini75G : RT @astronomia24: Il telescopio spaziale TESS ha scoperto 3 interessanti esopianeti scoperti nel sistema della nana rossa TOI 270 https://t… - cagnuol : RT @astronomia24: Il telescopio spaziale TESS ha scoperto 3 interessanti esopianeti scoperti nel sistema della nana rossa TOI 270 https://t… - astronomia24 : Il telescopio spaziale TESS ha scoperto 3 interessanti esopianeti scoperti nel sistema della nana rossa TOI 270… -