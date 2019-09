Samsung Galaxy Watch Active 2 riceverà nuove funzioni nel Q1 2020 | ecco quali

Samsung Galaxy M10s e Galaxy A20s sono in arrivo con queste specifiche tecniche : Nelle scorse ore sono emerse alcune indiscrezioni su due nuovi smartphone di fascia bassa come i Samsung Galaxy M10s e Galaxy A20s. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy M10s e Galaxy A20s sono in arrivo con queste specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Rientro più dolce col volantino Unieuro del 2 settembre : Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Pro e P30 Lite : Da oggi 2 settembre viene lanciato in mischia il nuovo volantino Unieuro 'Ricomincia con il PC giusto!' (per la sostituzione della vostra vecchia macchina a fronte di un rimborso massimo di 300 euro), valido fino al 19 del mese. Non lasciatevi ingannare dal claim dell'iniziativa commerciale, che in realtà nasconde anche molto altro, tra cui le offerte relative a diversi smartphone, tra cui il Samsung Galaxy S10e, il cui costo viene fissato a ...

Inclusa la porta infrarossi sul Samsung Galaxy Note 10? La risposta definitiva : Per caso vi state chiedendo se il Samsung Galaxy Note 10 ha un IR blaster, vale a dire la porta infrarossi? La risposta, purtroppo, è no. Magari ve lo stavate chiedendo con insistenza e non eravate ancora riusciti a capire quale sarebbe stato il responso definitivo della questione. Stando a quanto riportato formalmente da 'SamMobile', il phablet di ultima generazione dell'azienda sudcoreana non include l'IR blaster. Sono passati un po' di ...

Un altro pieghevole da Samsung - più a buon mercato del Galaxy Fold : Credetevate che il lavoro del colosso di Seul relativo agli smartphone pieghevoli potesse fermarsi al Samsung Galaxy Fold? In quel caso si è trattato della prima sperimentazione di un prodotto totalmente innovativo, che necessitava di tanti accorgimenti per potersi affinare (potremmo ancor oggi essere lontani dall'ottenimento di un prodotto finito adatto all'utenza su larga scala; i passi da fare sono ancora molti per il raggiungimento di quel ...

Già disponibili al download gli sfondi ufficiali del Samsung Galaxy A90 5G : In attesa della presentazione ufficiale di Samsung Galaxy A90 5G, è già possibile scaricare alcuni degli sfondi che saranno pre-installati in tale device L'articolo Già disponibili al download gli sfondi ufficiali del Samsung Galaxy A90 5G proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A90 5G - Samsung Galaxy M30s - LG V50s ThinQ - Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus : quanti nuovi smartphone in arrivo : Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy M30s, LG V50s ThinQ, Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus sono alcuni degli smartphone in arrivo a breve L'articolo Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy M30s, LG V50s ThinQ, Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus: quanti nuovi smartphone in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Senza limiti la memoria del Samsung Galaxy S11 : quattro versioni probabili ad oggi : Potrebbe presentare davvero tanti spunti d'interesse uno smartphone come il Samsung Galaxy S11. Il top di gamma è atteso nello scorcio finale del mese di febbraio 2020, ma oggi 31 agosto è possibile soffermarsi su ulteriori indiscrezioni che potrebbero fare la differenza per tutti quelli che sono propensi ad attendere il suo esordio sul mercato prima di acquistare un nuovo smartphone. Analizziamo dunque le ultime news trapelate, dopo l'annuncio ...

Samsung fa le cose in grande : Galaxy Tab S2 ancora aggiornato dopo 4 anni dal lancio : Tre anni di supporto software sono una rarità per i dispositivi Android ma quattro anni sono un risultato eccezionale e questo è il caso del Samsung Galaxy Tab S2 L'articolo Samsung fa le cose in grande: Galaxy Tab S2 ancora aggiornato dopo 4 anni dal lancio proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy Note 10+ : uno smartphone speciale : Recensione Samsung Galaxy Note 10+ – Il nuovo Note di Samsung è sempre uno smartphone a sé stante, un po’ per il pennino, un po’ perché solitamente costa più di tutti gli altri. E’ anche uno degli smartphone più complessi da recensire, a causa della sua unicità che gli permette di dettare legge nel suo […] L'articolo Recensione Samsung Galaxy Note 10+: uno smartphone speciale proviene da TuttoAndroid.

Samsung vuole che il prossimo Galaxy Fold costi meno del precedente : Samsung Galaxy Fold non è ancora arrivato sul mercato e già si parla del suo successore e delle strategie per contenere il prezzo. L'articolo Samsung vuole che il prossimo Galaxy Fold costi meno del precedente proviene da TuttoAndroid.

Sui Samsung Galaxy S11 la memoria interna non sarà un problema : previsti tagli fino ad un terabyte : I colleghi di sammobile.com, sempre molto bene informati sui prodotti di Samsung, hanno ricevuto un'indiscrezione a riguardo dei Galaxy S11 L'articolo Sui Samsung Galaxy S11 la memoria interna non sarà un problema: previsti tagli fino ad un terabyte proviene da TuttoAndroid.

WallPix offre una raccolta di sfondi HD e 4K per la gamma Samsung Galaxy Note 10 e non solo : WallPix è un'applicazione che permette di personalizzare i dispositivi mobili con una vasta collezione di sfondi in qualità HD e 4K, inclusi wallpaper ideati per i display perforati dei Samsung Galaxy Note 10. L'applicazione fornisce aggiornamenti giornalieri e notifica per ogni sfondo del giorno e/o per l'aggiunta di nuove collezioni. L'articolo WallPix offre una raccolta di sfondi HD e 4K per la gamma Samsung Galaxy Note 10 e non solo ...

Almeno 3 novità assicurate ai Samsung Galaxy S10 con l’inattesa patch XXU3ASH6 il 30 agosto : Stiamo vivendo giorni particolarmente intensi per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S10. Nella giornata di ieri, infatti, abbiamo analizzato la situazione inerente lo sbarco del tanto atteso aggiornamento con Android 10 sul top di gamma 2019, ipotizzando che i tempi potrebbero essere più stretti di quanto si possa immaginare. Dopo quell'approfondimento, tuttavia, è necessario guardare nuovamente all'attualità, perché a ...

Nuovi aggiornamenti d’agosto in roll out per Samsung Galaxy S10/S10+/S10e e Galaxy S9/S9+ : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S9 e Galaxy S9+ stanno ricevendo dei Nuovi aggiornamenti software con le patch di agosto 2019. L'articolo Nuovi aggiornamenti d’agosto in roll out per Samsung Galaxy S10/S10+/S10e e Galaxy S9/S9+ proviene da TuttoAndroid.