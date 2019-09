Per la morte di Astori è stato rinviato a giudizio il medico Galanti

Morte Astori - la procura di Firenze chiede il rinvio a giudizio Per il medico Galanti : Emergono sempre nuovi dettagli sulla Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, nelle ultime ore la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo per Giorgio Galanti, il medico che certificò l’idoneità sportiva del calciatore nel luglio 2017. Galanti è indagato in qualità di direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di ...

Formula 2 – Morte Hubert : aPerta un’indagine Per omicidio colposo : Formula 2: le autorità belghe hanno aperto un’indagine per omicidio colposo dopo la Morte di Hubert al Gp del Belgio Il mondo del motorsport è ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Anthoine Hubert a Spa: il giovane francese è morto a causa di un terribile incidente avvenuto poco dopo il primo giro di gara-1 di Formula 2. A due giorni dall’incredibile schianto, le autorità belghe hanno deciso di aprire un’indagine ...

Sei Persone sono morte a causa di un’alluvione improvvisa nel parco nazionale di Hell’s Gate - in Kenya : Sei persone sono morte a causa di un’alluvione improvvisa nel parco nazionale di Hell’s Gate, in Kenya, che si trova a circa 90 km dalla capitale Nairobi. Un settima persona risulta dispersa. Le persone coinvolte nell’incidente sono cinque turisti Kenyani, un

OPerAIO UCCISO DAL CALDO/ Come può un melone diventare strumento di morte? : Pasquale Fusco, 55 anni, sposato con tre figli, è morto per il CALDO della serra in cui coltivava meloni. In nero, senza diritti

Più di cento Persone sono morte Per un bombardamento della coalizione saudita in Yemen : Più di cento persone sono morte e 40 sono state ferite da un bombardamento della coalizione saudita a Dhamar, in Yemen. Le cifre sono state confermate dalla Croce Rossa. Sembra che ad essere bombardato, in particolare, sia stata una scuola che

Barbara D'Urso insultata dopo la morte di Nadia Toffa Per non aver partecipato al funerale. La replica spiazza : Barbara D'Urso è finita nel mirino degli haters per non aver partecipato al funerale di Nadia Toffa e per aver pubblicato foto e video su Instagram dopo che la giornalista delle Iene, sua amica, era morta. Nei giorni successivi alla scomparsa di Nadia il profilo Instagram della D'Urso è stato infatt

Walter Nudo affranto Per la morte di Franco Columbu : “Mi curò” : La vita di Walter Nudo dopo la vittoria al Grande Fratello Vip Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip Walter Nudo ha saputo sfruttare il momento a lui favorevole non tanto per rilanciarsi in tv quanto per comunicare a un grossissimo numero di follower opinioni, considerazioni e molto altro sulle cose del mondo. L’affetto che […] L'articolo Walter Nudo affranto per la morte di Franco Columbu: “Mi curò” proviene da Gossip ...

Cuore : un alimento è in grado di ridurre del 20% il rischio di morte Per malattie cardiovascolari : Cuore in salute grazie all’alimentazione: un tipo di frutta secca fondamentale per prevenire le principali patologie sono le noci. Una manciata di noci assunte per due volte a settimana è un’abitudine che si associa a un rischio di morte per malattie cardiovascolari inferiore del 17%, secondo una ricerca presentata oggi al congresso della Società europea di cardiologia, che si tiene a Parigi insieme al congresso mondiale di ...

In punta di piedi con la morte - su Raidue fare la babysitter non è mai stato così Pericoloso : Uno dei topos più inquietanti del genere thriller, ovvero la figura del bambino violento e capace di tutto, è al centro di In punta di piedi con la morte, il film-tv in onda questa sera, 30 agosto 2019, alle 21:20 su Raidue. Ovviamente, per contrastare il temibile antagonista di questa pellicola, non poteva non esserci la classica babysitter indifesa.In punta di piedi con la morte, la trama La protagonista, infatti, è Kate (Morgan Obenreder), ...

Morte Lady Diana - la verità sul Perché si trovava a Parigi : Lady Diana morì il 31 agosto 1997 a Parigi in un incidente stradale. Ma perché si trovava nella capitale francese? Il mistero è stato finalmente risolto. Qualche giorno prima la Principessa era infatti nel sud della Francia dove stava trascorrendo una vacanza sulla barca di Dodi Al-Fayed. Dunque, perché quella tappa nella Ville Lumière? Il vero motivo della presenza di Lady D a Parigi è emerso solo vent’anni dopo la sua Morte. A rivelarlo ...

Ciclismo - svelata la causa della morte di Bjorg Lambrecht : ha colpito un riflettore stradale e ha Perso il controllo : Si è fatta luce sulla causa del decesso di Bjorg Lambrecht, il ciclista morto poche settimane fa durante il Giro di Polonia. Le autorità di Rybnik, la località dove è avvenuta la tragica caduta del corridore belga, hanno avviato un’indagine e hanno ricostruito la dinamica dell’incidente come ha rivelato in anteprima il quotidiano Het Nieuwsblad. Il ragazzo è finito addosso a un cosiddetto occhio di gatto, un piccolo riflettore ...