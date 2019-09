Marina Militare | la Nave Scuola Palinuro in sosta a Trapani

Sicilia : 42 ordigni esplosivi neutralizzati dai palombari della Marina Militare [FOTO e VIDEO] : Dal 6 al 24 agosto 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto numerose operazioni subacquee nelle acque che circondano l’isola della Sicilia neutralizzando ben 42 pericolosi ordigni esplosivi. o. Le operazioni hanno visto impegnati gli uomini del GOS, per circa tre ...

Bando Marina Militare VFP1 2020 : inoltro domande fino a settembre : Il vice direttore generale in accordo con il comandante generale del corpo delle capitanerie di porto ha indetto un Bando di reclutamento per l'anno 2020 destinato a duemiladuecento volontari in ferma prefissata di un anno VFP1 da collocare nella Marina Militare. Bando di concorso a settembre Il Ministero della Difesa ha emanato un Bando per il 2020 per arruolare 2.200 volontari in ferma prefissata di un anno VFP1 da dislocare nella Marina ...

Marina Militare - la Fregata Europea Multimissione Luigi Rizzo in sosta a Catania : è possibile visitarla [FOTO] : La Fregata Europea Multi Missione (FREMM) Luigi Rizzo della Marina Militare effettuerà una sosta nel porto etneo fino a lunedì 19 agosto. L’Unità sarà ormeggiata presso la banchina sporgente centrale, e sarà possibile visitarla da parte della cittadinanza, dal giorno 14 agosto fino al 19 agosto, con i seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nave Luigi Rizzo è la sesta Fregata della classe, la seconda in ...

Marina Militare : a Messina l’illuminazione del Forte del Santissimo Salvatore : Dal 15 agosto una nuova luce farà risplendere uno dei monumenti più amati della città di Messina, il Forte del Santissimo Salvatore a San Ranieri, su cui poggia la stele della Madonna della Lettera, simbolo della città. Il nuovo impianto di illuminazione della cortina muraria esterna del Forte è stato realizzato grazie ad un progetto commissionato dall’Istituto Italiano dei Castelli (IIC), presieduto dalla Dottoressa Michaela Marullo ...

La Marina Militare neutralizza 48 pericolosi ordigni esplosivi nelle acque della Sicilia [GALLERY] : Dal 15 al 28 luglio 2019 i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto numerose operazioni subacquee nelle acque della Sicilia che hanno permesso neutralizzare 48 pericolosi ordigni esplosivi e 1.050 munizioni per armi da reparto. Gli interventi d’urgenza sono stati disposti ...

Marina Militare : principio di incendio sulla Nave Libeccio a La Spezia : principio di incendio nella notte a bordo di Nave Libeccio, ormeggiata presso la banchina Calderai dell’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia. La Squadra di Antincendio di bordo, indossati i dispositivi di protezione individuale, è intervenuta immediatamente localizzando la fonte del fumo nell’atrio della cambusa e delle celle frigo, ed effettuando il primo intervento con l’uso di estintori. Il fumo è stato causato dalla ...

Marina Militare : la Portaerei Cavour nel bacino di Taranto - delicata manovra di 17 ore [GALLERY] : La Portaerei Cavour ha fatto ingresso ieri nel bacino “Edgardo Ferrati” dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto. L’ingresso della Portaerei in uno dei più grandi bacini militari in muratura d’Europa, rappresenta il ‘giro di boa’ nella conduzione dei lavori di manutenzione e adeguamento che, dopo dieci anni di servizio, permetteranno alla nave anche di adeguarsi agli standard previsti per il velivolo F-35B, destinato a sostituire l’attuale ...

Marina Militare - palombari del Comsubin neutralizzano altri 50 ordigni esplosivi nelle acque di Sardegna - Sicilia e Puglia [FOTO e VIDEO] : Dal 12 al 19 luglio 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso i Nuclei SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, La Maddalena e Taranto hanno concluso diverse operazioni subacquee nelle acque della Sicilia, della Sardegna e della Puglia attraverso le quali sono stati neutralizzati 50 pericolosi ordigni esplosivi. In Sicilia il ...

Marina Militare : la nave Scuola Palinuro in sosta a Pantelleria : La sera di giovedì 18 luglio, la nave Scuola Palinuro della Marina Militare sarà ormeggiata nel porto di Pantelleria dove resterà in sosta fino al giorno 20 luglio 2019. L’unità è impegnata nella 55ª Campagna d’Istruzione ed attualmente sono presenti a bordo gli allievi Volontari in Ferma Prefissata quadriennale (VFP4) della categoria Nocchiere di Porto. I quarantaquattro frequentatori, durante la loro permanenza a bordo, completeranno le ...

Migranti - Salvini dopo vertice di governo : “Controlli preventivi della Marina Militare sulle navi di soccorso” : Al termine del vertice sull’immigrazione il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta spiega di aver letto della proposta di Salvini di mettere le navi della Marina a protezione dei porti solo sui giornali: “Stasera non me l’ha chiesto“. Il ministro dell’Interno indirettamente conferm, e aggiunge: “Abbiamo messo sul tavolo altre iniziative come i controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto ...

Migranti - sbarco a Taranto : in 83 arrivano sull’isola dove c’è la base della Marina Militare. Gli scafisti riescono a fuggire : Sono sbarcati sulla prima isola che hanno trovato seguendo la rotta senza immaginare che in realtà si trattava di una base della Marina Militare. Sono 83 tutti di origine pakistana, i Migranti arrivati nelle scorse ore a San Pietro, una delle due piccole isole Cheradi che si trovano a qualche chilometro di distanza da Taranto. Non un’isola qualunque, ma una base della Marina nella quale, oltre alle strutture riservate della forza armata, è ...