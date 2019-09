LIVE US Open 2019 in DIRETTA | risultati 2 settembre | Bencic elimina Osaka! in campo

LIVE Berrettini-Rublev - US Open 2019 in DIRETTA : 6-1 0-1 - primo set vinto con autorità dal romano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TESTUALE GENERALE DEGLI US Open DALLE ORE 17.00 (2 SETTEMBRE) Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: doppio fallo di Rublev 40-40, 3a parità: dritto che finisce fuori di metri di Berrettini Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: cerca il dritto incrociato Rublev, ma trova solo la rete 40-40, 2a parità: è profondo Berrettini, Rublev non riesce a controllare la situazione ...

6-1 SET BERRETTINI! CHIUDE CON IL DRITTO MATTEO PER PORTARSI IN VANTAGGIO! Vantaggio Berrettini, SET POINT: gran prima del romano! 40-40 Risposta larga di Rublev, cancellata la palla break 30-40 Palla break Rublev: gran dritto del russo verso sinistra, colpisce l'incrocio delle righe del ...

Vantaggio Rublev, appena lungo il dritto di Berrettini che cercava la profondità per poter attaccare il russo 40-40 Sbaglia il rovescio a campo aperto in uscita dal servizio Rublev, di nuovo ai vantaggi sulla sua battuta 40-30 Servizio vincente di Rublev 30-30 Cerca vanamente il vincente lungolinea di ...

30-0 Altra buona prima di Berrettini 15-0 Rovescio in rete di Rublev, ma aveva servito bene e preso il comando dello scambio Berrettini 1-1 Altra brillante seconda di Rublev che tiene il servizio, pur se con difficoltà Vantaggio Rublev, che spinge con il dritto 40-40 Gran seconda di Rublev, Berrettini ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l'ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...

Il programma odierno degli US Open (2 settembre) – Gli italiani in campo oggi (2 settembre) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'ottava giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del quarto turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l'ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero ...

Il programma dello US Open (2 settembre) – La presentazione della giornata – Matteo Berrettini e il best ranking Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Andrey Rublev, valida per gli ottavi di finale dello US Open 2019 di tennis. Sul cemento di Flushing Meadows il romano va a caccia dei quarti, desideroso di continuare il proprio percorso. Con ...

06.45 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport 06.44 Ecco Tutti i risultati della settima giornata degli US Open di tennis US Open – Singolare maschile – Quarto turno (parte alta del tabellone) Stan Wawrinka b. Novak Djokovic 64 75 21 rit. Roger Federer b. David Goffin 62 62 60 Daniil Medvedev b. ...

00.44: Per il risultato finale di Koepfer-Medvedev vi rimandiamo a domani mattina, assieme al resoconto di quanto accaduto nella notte. Per la giornata è tutto, un saluto a tutti i lettori di OA Sport e una felice notte! 00.42: Daniil Medvedev raggiunge la parità! Un set pari ora tra lui e Kopefer, ognuno con il proprio 6-3 00.40: E il break arriva! Medvedev serve per il set sul 5-3 00.39: Ed ...