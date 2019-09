Farina contaminata da ‘erba del diavolo’ ritirata dal mercato | “gravi rischi per la

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) E’ un prodotto in vendita in Francia ma acquistabile online in tutta Europa. Si tratta delladi grano saraceno bio marchio “Ma vie sans Gluten”dalpero allucinazioni. Il prodotto, a seguito di specifici controlli, è risultato contenere percentuali troppo elevate di stramonio (Datura stramonium), detto anche ‘erba del diavolo’ o ‘delle streghe’, noto per le sue proprietà narcotiche, sedative e allucinogene. L’autorità francese della concorrenza, dei consumatori e della repressione delle frodi (Dgccrf) ha chiesto il richiamo di tutte i pacchetti della, venduta in confezioni da 500 grammi, per via dei gravidi salute. Nell’avviso pubblicato dall’autorità si indica la presenza di “alcaloidi tropanici (datura) a un tasso che può presentareper la salute umana“. I ...

Ant01974 : Farina bio allucinogena ritirata dal mercato, è stata contaminata dalla pianta del demonio - IreneCafarelli : Farina biologica contaminata, dalla Francia arriva l'avviso di non cunsumare i prodotti che recano il numero di lot… -