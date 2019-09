Epic Games Store | aggiornata la roadmap dei nuovi contenuti

Il publisher di Metro Exodus plaude al modello di business di Epic Games : Metro Exodus è stato tra i primi giochi ad aver abbandonato Steam in favore della pubblicazione esclusiva su Epic Games Store. Questo annuncio ha sconvolto una parte del pubblico, poiché il gioco era in pre-ordine su Steam prima che fosse fatto il passaggio. Coloro che hanno prenotato su Steam hanno ricevuto lo stesso la copia disponibile attraverso lo Store di Epic, ma questa scelta ha comunque suscitato polemiche.Durante un'intervista il CEO ...

Le esclusive Epic Games Store viste attraverso gli occhi degli sviluppatori indie : Gli accordi e le esclusive temporali targate Epic Games Store non stanno piacendo a moltissimi giocatori PC ma come spesso accade ci sono voci diverse da tenere in considerazione di fronte a queste pratiche. Tralasciando Epic Games e il suo proporsi (almeno in teoria) come testa di ponte per il cambiamento del modello di business di Steam, è interessante scoprire la posizione dell'altro lato degli accordi, quella degli sviluppatori.Solo nella ...

Celeste e Inside gratis sull'Epic Games Store : Se non avete avuto ancora modo di giocare Celeste e Inside, dovete sapere che sull'Epic Games Store i due titoli sono disponibili gratuitamente da oggi giovedì 29 agosto.Come possiamo vedere infatti, i due giochi sono disponibili gratuitamente al download a patto di utilizzare la piattaforma di Epic Games. I giochi saranno dunque nostri per sempre, entrando a far parte della nostra libreria.Vi ricordiamo che Celeste, platform di Matt Thorson, è ...

Gli sviluppatori di Darq doneranno in beneficenza i guadagni sull'Epic Games Store se verrà accettato un accordo di non esclusività : Gli sviluppatori di Darq hanno dichiarato l'intenzione a donare in beneficenza l'intero guadagnano che otterranno tramite le vendite del loro gioco su Epic Games Store, purché Epic rinunci al contratto di esclusività.Unfold Games ha fatto tale proposta subito dopo che Epic si è congratulata per il successo ottenuto dal gioco su Steam."E' un grande gioco e merita successo" - ha dichiarato la compagnia con un recente Tweet.Leggi altro...

Bandai Namco non è interessata ad accordi di esclusività con Epic Games Store : Epic Games Store, con l'aggressiva strategia di Epic, è stato criticato più volte. Da quando la società ha iniziato a stipulare accordi di esclusività con il suo Store, è nato un dibattito che continua senza sosta ancora oggi. Una compagnia che apparentemente non parteciperà a questa strategia è Bandai Namco, che afferma di non essere interessata ad accordi esclusivi con Epic.In un'intervista con MCVUK, Hervé Hoerdt di Bandai Namco ha dichiarato ...

WRC 8 - Bee Simulator e Paranoia : Happiness is Mandatory saranno esclusive temporali di Epic Games Store : Bigben ha annunciato un accordo esclusivo della durata di un anno con l'Epic Games Store per la versione PC di tre dei suoi giochi di fine 2019: WRC 8, in uscita il 5 settembre, Paranoia: Happiness is Mandatory che arriverà il 3 ottobre, e Bee Simulator, disponibile dal 14 novembre."Siamo davvero felici di andare a rinforzare la nostra offerta sull'Epic Games Store. L'ultimo accordo prevede che 3 dei nostri titoli in uscita saranno in esclusiva ...

Fortnite disabilita il Junk Rift : la scelta di Epic Games spiazza i fan : Le nuove implementazioni all'interno di Fortnite sono sostanzialmente sempre un salto nel buio per gli sviluppatori. Nonostante le fasi di test che immancabilmente prendono vita nelle fasi antecedenti alla release delle feature inedite, è praticamente quasi scontato che - con l'uso massiccio da parte di una community tanto sterminata quanto quella del Battle Royale di Epic Games – queste finiscano per portare alla luce criticità precedentemente ...

Celeste e Inside saranno disponibili gratuitamente su Epic Games Store la prossima settimana : Celeste e Inside saranno i prossimi giochi gratuiti disponibili attraverso Epic Games Store.Dal 29 agosto al 5 settembre potrete scaricare gratuitamente sia Celeste che Inside dallo Store di Epic.Entrambi sono titoli indie molto popolari. Celeste, di Matt Makes Games, è un platform d'azione, mentre Inside unisce puzzle e platform.Leggi altro...

Oddworld : Soulstorm sarà un'esclusiva di Epic Games Store : Dopo una lunghissima pausa, la serie Oddworld sta tornando con Oddworld: Soulstorm. Il gioco verrà lanciato su tutte le principali piattaforme e per quanto riguarda la versione PC sarà disponibile esclusivamente attraverso l'Epic Games Store.Tramite Twitter, con un franco messaggio ai fan che non vedono l'ora di giocare, lo studio di sviluppo dichiara che la versione per PC arriverà contemporaneamente con le versioni per console nel 2020. ...

ReadySet Heroes : il frenetico dungeon crawler multiplayer è il primo gioco di Sony ad arrivare su Epic Games Store : Sony Interactive Entertainment si sta preparando a pubblicare ReadySet Heroes di Robot Entertainment sullo Store di Epic Games, si tratta del primo gioco del publisher ad approdare sulla piattaforma.Il titolo sarà lanciato il 1° ottobre sia su PS4 che su PC, con quest'ultima versione che ha da poco ottenuto una pagina sullo Store di Epic. Al momento ReadySet Heroes non ha una pagina Steam.Sebbene non sia esattamente quello a cui si riferiva, ...

In Fortnite troppo potere concesso al BRUTO? I piani di Epic Games per il futuro : La decima stagione di Fortnite è nel pieno del proprio svolgimento, e numerosissimi sono i giocatori di tutto il mondo che come di consueto provano a scalare, partita dopo partita, la catena alimentare del Battle Royale di Epic Games. Una catena alimentare fatta di utenti dalle skill più disparate, che in contesti diversi consentono di arrivare alla Vittoria Reale, sebbene negli ultimi giorni un pomo della discordia abbia generato un po' di ...

Il mech B.R.U.T.O. di Fortnite non sarà modificato perché Epic Games vuole dare a tutti la possibilità di vincere : Epic Games ha affermato che il mech di Fortnite, B.R.U.T.O., non verrà ulteriormente modificato e rimarrà potente come lo conosciamo in modo che "chiunque possa vincere", hanno affermato in un post gli sviluppatori.I mech sono stati criticati per aver distorto l'equilibrio del gioco, perché una volta che due giocatori saltano in un B.R.U.T.O., la competizione viene di fatto annullata con la sua velocità, abilità e armamenti pesanti. Se il mech ...