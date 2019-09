US Open – Osaka da applausi | Gauff in lacrime dopo l’eliminazione | il gesto di Naomi è

US Open 2019 : le speranze di Matteo Berrettini - la concretezza del pericolo Rublev. Naomi Osaka e Bianca Andreescu in rotta di collisione : Era riuscito a giocare, dopo Wimbledon, appena una partita a causa di un infortunio a una caviglia: quell’unico match l’aveva perso, a Cincinnati, contro Juan Ignacio Londero. I dubbi su Matteo Berrettini, per questo, erano legittimi, tanto più che avere Richard Gasquet al primo turno non è stato proprio il migliore dei regali. Eppure il romano, una volta visto che il tabellone di questi US Open si è aperto in maniera estremamente ...

US Open – Tutto facile per Osaka : Gauff ko in due set - staccato il pass per gli ottavi : Naomi Osaka avanza senza problemi agli US Open: Gauff ko in due set Naomi Osaka ha trionfato in maniera estremamente facile nella notte italiana nel match contro Coco Gauff, valido per i sedicesimi degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. La tennista giapponese ha trionfato dopo appena un’ora e 7 minuti di gioco, portandosi a casa la vittoria contro la giovanissima ...

US Open 2019 - i risultati del tabellone femminile (31 agosto) : Naomi Osaka ferma Coco Gauff - Andreescu batte Wozniacki - Goerges elimina Bertens : Il match mediaticamente più atteso della sesta giornata del singolare femminile degli US Open 2019 era quello che ha completato gli incontri del terzo turno e che si è giocato nella notte italiana sull’Arthur Ashe, il campo principale di Flushing Meadows, tra Naomi Osaka e Coco Gauff. Ha vinto, come era prevedibile, la giapponese numero 1 del mondo col netto punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e 5 minuti di gioco. Da tempo non vedevamo una Osaka così ...

US Open 2019 - sesta giornata : si concludono i terzi turni. Berrettini vuole gli ottavi - di scena Nadal - Osaka e Wozniacki-Andreescu : Si completano oggi i terzi turni agli US Open 2019, il che significa che sta per delinearsi nella sua interezza il quadro degli ottavi di finale sia nel tabellone maschile che in quello femminile. L’Italia ha ancora una carta da giocare, ed è quella di Matteo Berrettini, alla caccia del secondo ottavo Slam consecutivo. L’avversario è un altro australiano: dopo Jordan Thompson, arriva Alexei Popyrin, attualmente numero 105 del mondo e ...

US Open – Naomi Osaka al terzo turno : Magda Linette sconfitta in due set : Naomi Osaka accede al terzo turno degli US Open: la tennista giapponese supera Magda Linette in due set senza grossi problemi Bastano 1 ora e 12 minuti a Naomi Osaka per staccare il pass valevole per il terzo turno degli US Open. La tennista giapponese, attuale numero 1 al mondo del tennis femminile, si è imposta in due set sulla polacca Magda Linette, numero 53 WTA. Osaka ha trionfato con il punteggio di 6-2 / 6-4. SCARICA L’APP DI ...

US Open 2019 : un poker azzurro a caccia del terzo turno. Tornano in campo Nadal e Osaka : La pioggia di ieri ha reso la quarta giornata degli US Open davvero ricchissima di incontri. Sarà un giovedì nel quale si concluderanno tutti i match del secondo turno del tabellone maschile e femminile. Sarà anche una giornata molto azzurra, vista la presenza in campo di ben quattro italiani, che andranno tutti a caccia della qualificazione al terzo turno dello Slam americano. Anche lo US Open 2019 dei canali Eurosport è su DAZN. Comincia il ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Sonego avanzano : Fabbiano domina Thiem e vola al secondo turno. Fuori Bautista Agut e Tsitsipas : Zverev avanza con il brivido. Osaka avanza il turno : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sonego-GRANOLLERS DALLE ORE 17.00 (27 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte ...

US Open – Osaka - che fatica : staccato con sofferenza il pass per il 2° turno : Che fatica per Naomi Osaka all’esordio degli US Open: la campionessa in carica trionfa al primo turno contro Blinkova Naomi Osaka ha faticato tremendamente all’esordio degli US Open: la numero 1 del ranking WTA ha trionfato con un po’ di sofferenza all’esordio nel quarto ed ultimo Slam dell’anno, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. La giapponese campionessa in carica ha trionfato ...

US Open 2019 - seconda giornata : esordio per Nadal - Osaka e Halep. Quattro italiani in campo : La seconda giornata degli US Open 2019 è dedicata alla disputa degli incontri di primo turno della parte bassa del tabellone del singolare maschile e di quelli della parte alta del tabellone del singolare femminile. Sul campo più importante, quello dedicato ad Arthur Ashe, apre il programma alle ore 18 italiane la giapponese numero 1 del mondo e campionessa uscente Naomi Osaka, opposta alla russa Anna Blinkova, a seguire ci sarà uno dei nostri ...

US Open 2019 : le favorite. Naomi Osaka si prepara a una difficile difesa - poche certezze dai tornei americani : Solo dodici mesi fa Naomi Osaka sollevava il trofeo di vincitrice degli US Open 2018 dopo aver battuto in finale Serena Williams e il suo lato furioso, reso celebre dalla sfuriata contro il giudice di sedia Carlos Ramos dopo che questi aveva comminato un warning all’americana per coaching da parte di Patrick Mouratoglou. Un anno è passato, e tante sono le incertezze, anche se la giapponese è nel frattempo riuscita a far di nuovo suo il ...