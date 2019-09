Migranti | Trenta e Toninelli firmano divieto d’ingresso per la Alan Kurdi | a bordo 8

La Mare Jonio salva cento Migranti | Anche Trenta e Toninelli firmano il divieto di entrare in porto : "Ma tutelare i minori" : A bordo ci sono 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori. Il centro di coordinamento chiede all'Italia un porto sicuro

Mare Jonio salva 100 Migranti (22 bambini). Salvini - Toninelli e Trenta vietano l'ingresso : Sono ben 22 i bambini con meno di dieci anni soccorsi questa mattina dalla Mare Jonio mentre si trovavano su un gommone alla deriva a circa settanta miglia dalla costa di Misurata. Complessivamente 98 i migranti (anche 8 donne incinte) recuperati dalla nave di Mediterranea saving humans che ha fatto rotta verso nord, puntando su Lampedusa. Tra la nottata e l’alba sarà in vista dell’isola. Ma, naturalmente, non si è ...

Migranti - perché Salvini Trenta e Toninelli hanno bloccato nave Eleonore con 101 persone a bordo : "nave Eleonore ha anticipato la Guardia costiera libica", è scritto in un passaggio del decreto, firmato dai ministri dell'Interno Matteo Salvini, dei Trasporti Danilo Toninelli e della Difesa Elisabetta Trenta, con il quale è stato vietato alla nave della Ong tedesca Lifeline di entrare nelle acque territoriali italiane.Continua a leggere

Mediterraneo - ancora decine di Migranti morti. Trenta e Toninelli fermano nave ong : Diverse decine di persone sono finite in mare al largo della Libia dopo l’affondamento dell’imbarcazione su cui erano stipati. Le autorità libiche: ci sono molti annegati

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per nave Eleonore con 101 naufraghi. Ok anche di Trenta-Toninelli. Viminale : “Siamo compatti” : Matteo Salvini, Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli hanno firmato il divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane per la nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia. La decisione dei titolari dei dicasteri Difesa e Trasporti è in linea con quella del ministro dell’Interno che in mattinata aveva avviato le procedure per lo stop ...

Migranti - Salvini e Trenta firmano il divieto di ingresso in acque italiane per la nave Eleonore : A sorpresa, dopo le dure critiche dei giorni scorsi e la decisione di non firmare il divieto di ingresso in acque italiane per la Open Arms lo scorso 15 agosto, oggi la Ministra della Difesa Elisabetta Trenta sembra esser tornata sui propri passi.Nel pomeriggio, infatti, Trenta ha controfirmato il divieto di ingresso, transito e sosta in acque italiane per la nave Eleonore che è alla ricerca di un porto in cui far sbarcare i 101 Migranti ...

Migranti - anche Toninelli e Trenta firmano il divieto di ingresso per la nave di Lifeline : I ministri Trenta e Toninelli hanno controfirmato il provvedimento del Viminale, con cui si intima lo stop alla nave dell'ong Lifeline, battente bandiera tedesca, con 100 Migranti a bordo. Soddisfatto il ministero degli Interni "per la ritrovata compatezza del governo a fronte dell'ennesimo tentativo di avvicinamento alle acque italiane di una ong".Continua a leggere

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per la nave della ong Lifeline con 101 naufraghi a bordo. Ok anche di Trenta e Toninelli : La nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia, non ha il permesso del Viminale per entrare nelle acque territoriali italiane. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rimasto nei palazzi del ministero nei giorni scorsi durante la crisi di governo, ha firmato il divieto d’ingresso per la nave battente bandiera tedesca che, durante il ...

Migranti e Open Arms - lite Salvini-Trenta : «Inciuci» «Falso» : L’attacco del Viminale e la dura replica della Difesa sui compiti affidati a chi svolge pattugliamenti in mare

Migranti - la crisi fa deflagrare scontro Salvini-Trenta : Il tema della gestione degli sbarchi dei Migranti, tra i piu' controversi del governo gialloverde, continua a far litigare Lega e M5s. Anzi, con il deflagrare della situazione politica la contesa si inasprisce nei toni, come dimostra lo scontro di oggi tra Matteo Salvini e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. A testimonianza di un rapporto mai facile tra i due. In mattinata il Viminale ha fatto trapelare che ieri la Difesa avrebbe ...

Migranti - nuovo scontro Salvini-Trenta : 21.03 "Inqualificabile tentare di screditare me e l'intera Difesa". Così il ministro Trenta al vicepremier Salvini:"Le istituzioni non sono nostre, noi diamo solo l'indirizzo,impara a rispettare il loro ruolo e non appropriartene". Il leader leghista le imputa il mancato sostegno sulla vicenda Open Arms, per non aver firmato il divieto di ingresso nelle nostre acque territoriali e aver fatto scortare l'imbarcazione spagnola dalle navi militari ...

Migranti - Salvini attacca Trenta : “Prove di inciucio Pd-M5s riaprendo porti”. La ministra : “Inqualificabile tentativo di screditare Difesa” : Matteo Salvini accusa Elisabetta Trenta di aver dato il via alle “prime prove tecniche di inciucio Pd-5 Stelle sulla pelle degli Italiani, riaprendo i porti e chiudendo un occhio sulle Ong”. La ministra replica definendo “inqualificabile” il “tentativo di screditare non solo me ma l’intera Difesa“. La sua risposta è affidata a un duro post che conclude: “Impara a rispettare il ruolo delle istituzioni e a ...

Migranti - Open Arms a Lampedusa dopo il via libera del Tar. Sullo sbarco Toninelli e Trenta contro Salvini : I giudici amministrativi accolgono il ricorso della Ong: vizio di eccesso di potere e violazione delle norme di diritto internazionale. La nave con a bordo 147 persone attende un porto sicuro da giorni. Salvini: no allo sbarco. La ministra Trenta: non firmo in nome dell’umanità

Open Arms a Lampedusa. Scontro Trenta-Salvini sul divieto di ingresso ai Migranti : La Open Arms è in acque sicure davanti Lampedusa. «Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo finalmente al riparo», scrive in un tweet la Ong sottolineando di essere arrivata in...