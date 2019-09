Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) Chenon stesse vivendo un buon periodo all’Esteghlal di Teheran era già chiaro da tempo. L’ultimo sfogo c’era stato la settimana scorsa, quando in conferenza stampa il club gli aveva negato l’inteprete e lui aveva gridato al sabotaggio. Ora, però, la cosa si fa preoccupante. Una fonte italiana a Teheran ha raccontato all’Ansa che il tecnico inizia ad avere paura.è stato bloccato dalla polizia a Teheran per un visto turistico scaduto. In realtà sembrerebbe un pretesto, visto che il mister è in Iran per lavoro e non per turismo. Adesso il mister diventa unda affrontare. L’ambasciata italiana a Teheran si è mobilitata e i diplomatici sono già in contatto con il tecnico e con le autorità locali per provare a risolvere la situazione. Vedremo come andrà a finire. L'articolo L’Iranin. ...

NandoDurso : RT @napolista: L’#Iran tiene in ostaggio #Stramaccioni. Scoppia un caso diplomatico Il tecnico è stato bloccato dalla polizia per un visto… - BBilanShit : RT @napolista: L’#Iran tiene in ostaggio #Stramaccioni. Scoppia un caso diplomatico Il tecnico è stato bloccato dalla polizia per un visto… - napolista : L’#Iran tiene in ostaggio #Stramaccioni. Scoppia un caso diplomatico Il tecnico è stato bloccato dalla polizia per… -