Diretta Marsala-Palermo Serie D | i rosanero di Pergolizzi ripartono dall' Angotta

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019) Dopo quasi 32 anni di onorata carriera, ildeve fare i conti con l'inferno del Dilettantismo, o per meglio dire, con l'assenza forzata dal grande palcoscenico del calcio italiano: sebbene si trattasse della stagione calcistica 1987/88, imilitavano nell'alloraC2. Era il 20 settembre del 1987 e il club isolano fu ospite del Valdiano: successo rotondo con il risultato di 0-4 per la compagine dell'allora tecnico Giuseppe Caramanno. Quella stagione terminò con la vittoria del campionato da parte dela quota 49, frutto di 19 successi, 11 pareggi e 4 sconfitte: dopo quella cavalcata trionfale, che consentì aidi conquistare laC1, il nuovo club del presidente Dario Mirri inizia dal Girone I dellaD pronto per costruire passo dopo passo la volata verso la Lega Pro....

palermochannel : Radiocronaca, diretta su RTA di Marsala-Palermo - - TheOnlyOneYello : RT @PalermoCGG: SSD Palermo oggi alle ore 15.00 giocherà al 'Nino Lombardo Angotta' contro il Marsala Calcio! ??? Per seguire la partita: C… - Matteo56809458 : RT @PalermoCGG: SSD Palermo oggi alle ore 15.00 giocherà al 'Nino Lombardo Angotta' contro il Marsala Calcio! ??? Per seguire la partita: C… -