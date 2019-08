Softball | Serie A1 2019 | Bollate ad un passo dalla finale | Saronno e Bussolengo sul pari

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) Sono iniziati quest’oggi i playoff dellaA1 di, con gara 1 e gara 2 delle semifinali che ci hanno lasciato molte emozioni e grandi giocate, fornendo inoltre decise indicazioni per quanto riguarderà la lotta allo Scudetto. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. PODERI DAL NESPOLI FORLI’-Gara-1 Le romagnole reggono solamente mezzo inning, passando in vantaggio nel bottom grazie al singolo di Beatrice Ricchi, ma ritrovandosi sotto 3-1, a seguito del doppio di Lara Cecchetti. Forlì non segna più, e tra il terzo ed il quinto inning Samantha Show ed Elisa Cecchetti chiudono la contesa sul 5-1. Gara-2 Molto più equilibrata del primo atto, con Elisa Grifagno che la sblocca per le romagnole su errore, mentre il pareggio porta la firma di Ayan Andrews. Nell’extra-inning un altro errore consente a Miriana Cerioni di ...

matgand77 : Semifinali Serie A1 softball: Gara 1 tra Saronno e Bussolengo alle 17.30 live su Fibs Channel - Whiskastz : @Gazzetta_it 60 pagine totali,44 su Serie A,B,C (ci mancavano solo i campionati CSI). Le restanti 20(tolte le 6 di… -