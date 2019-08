Mondiali di basket | Italia-Filippine in TV e in streaming

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - la Serbia non dà scampo all’Angola - la Polonia piega il Venezuela. Russia in difficoltà con la Nigeria. Iran in vantaggio su Porto Rico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) 12.17 Iran-Porto Rico 78-74: attenzione a Porto Rico, i centroamericani tornano in partita a -4; con il parziale firmato da Mojica e Huertas. 12.14 Russia-NIGERIA 68-71: si riavvicina la Russia con una tripla pesantissima di Vorontsevich. 12.11 Iran-Porto Rico 74-63: si assottiglia, ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Serbia già dominante - Polonia e Venezuela lottano punto a punto. E’ il turno della Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) Serbia 88-47 Angola: Marianovic con una schiacciata lancia la Serbia verso il rettilineo dei 100 punti. Russia 20-15 Nigeria: è ricominciato il secondo quarto. Al momento poca azione su tutti e quattro i parquet “accesi” in questa prima giornata di Mondiale. Serbia 84-47 ...

Italia-Filippine dei Mondiali di basket in TV e in streaming : All'ora di pranzo c'è l'esordio dell'Italia ai Mondiali di basket in Cina: le informazioni e i link per seguirla in diretta dalle 13.30

RISULTATI Mondiali basket 2019/ Diretta live score : la rassegna iridata comincia! : RISULTATI MONDIALI di BASKET 2019 Diretta live score, cominciano le partite in programma oggi 31 agosto 2019 per la 1giornata della fase a gironi.

Basket - Mondiali 2019 – Danilo Gallinari : “L’intervento mi ha tolto brillantezza ma ora sto bene. L’obiettivo è passare il turno” : Oggi, alle ore 13.30 italiane contro le Filippine, comincia il percorso mondiale della Nazionale italiana di Basket di Meo Sacchetti. La selezione nostrana, che torna a giocare una rassegna iridata a distanza di 13 anni dall’ultima volta, quando un giovanissimo Marco Belinelli fece il suo esordio in Giappone e ne mise 25 contro gli Stati Uniti, ha voglia di ben figurare e passare il turno per centrare l’obiettivo della partecipazione ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - in campo Argentina - Spagna e Serbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) h 09.10 I padroni di casa della Cina scenderanno sul parquet invece alle ore 14 italiane sfidando all’esordio la Costa d’Avorio. h 09.07 Ad aprire sarà una sfida che ci interessa da vicino, quella fra Angola e Serbia; che assieme alle Filippine sono le rivali ...

Basket - Mondiali 2019 : tutti i giocatori che hanno militato o giocano tuttora in Italia : Sono 27 i giocatori partecipanti ai Mondiali di Basket 2019 che hanno fatto parte almeno in un’occasione di una squadra Italiana, di qualunque livello possibile, nel passato o nel presente. Un numero che, escludendo naturalmente i facenti parte della Nazionale azzurra, è indice del fatto che il nostro Paese sappia ancora attrarre giocatori di livello, compresi gli assenti (due dei principali protagonisti della prossima Serie A, Sergio ...

