Grasso LeU | PD e M5S vogliono fare tutto da soli

(Di sabato 31 agosto 2019) I parlamentari di Liberi e Uguali cominciano a preoccuparsi: al Presidente Sergio Mattarella durante le consultazioni avevano manifestato la loro disponibilità a sostenere un eventuale nuovo "governo della svolta", come lo ha ribattezzato il segretario del PD Nicola Zingaretti, e lo hanno poi confermato al Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, al quale hanno anche presentato i loro punti programmatici, ma l'impressione è che PD e MoVimento 5 Stelle voglianodae in questo modo, cioè se non viene direttamente coinvolto nella stesura del programma, Liberi e Uguali potrebbe non votare la fiducia e in Senato questa defezione potrebbe creare dei problemi.Oggi Pietro, il cui nome era circolato anche come possibile ministro della Giustizia, ha scritto su Twitter:"Da giorni le interlocuzioni sul programma del #Governodisvolta sono esclusivamente tra Pd e ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #LeU tumulata nelle urne, crioconservata in Parlamento, tenta di risorgere per una poltr… - cogonipiero2 : RT @Alessia_ing: @CesareSacchetti @Nicolo230592 Conta sui 4 pidocchi di leu Grasso ora fa la voce grossa pure lui #stezzecchemerdose - 73deva73 : #Conte le conviene fare1cosa.Avvisi i suoi datori di lavoro #macron e #Merkel che qui c’è gente il cui portafoglio… -