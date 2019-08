Salvini manda la Borgonzoni a parlare con Conte e lo smaschera | Quota 100

"Salvini sembrava invincibile - ma lo abbiamo mandato a casa" - dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...

"Salvini sembrava invincibile - ma lo abbiamo mandato a casa" dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...

**Governo : Renzi - ‘Italia protagonista se manda a casa Salvini’** : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “L’Europa deve cambiare linea economica adesso. In Germania arriva la recessione: l’export non basta. Brexit sarà un disastro per tutti. Lo scontro Usa-Russia ci vede alla finestra. Ora è tempo di investimenti, non di austerity. Se manda a casa Salvini, Italia torna protagonista”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. L'articolo **Governo: Renzi, ‘Italia protagonista se manda a ...

Salvini : una truffa mandare al Governo gli sconfitti : Salvini, una frutta mandare al Governo gli sconfitti. Martedì voglio ascoltare quello che dirà il presidente del Consiglio.

Don Sorge contro Salvini : "E' come la mafia - comandano con l'odio' : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - "La mafia e Salvini comandano entrambi con la paura e l’odio, fingendosi religiosi. Si vincono, resistendo alla paura, all’odio e svelandone la falsa pietà". E' la dura presa di posizione, su Twitter, di don Bartolomeo Sorge, il gesuita, teologo e politologo italiano,

Don Sorge contro Salvini : “E’ come la mafia - comandano con l’odio’ : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – “La mafia e Salvini comandano entrambi con la paura e l’odio, fingendosi religiosi. Si vincono, resistendo alla paura, all’odio e svelandone la falsa pietà”. E’ la dura presa di posizione, su Twitter, di don Bartolomeo Sorge, il gesuita, teologo e politologo italiano, esperto di dottrina sociale della Chiesa ed e direttore di Civiltà cattolica che torna ad attaccare il ...

Don Sorge contro Salvini : “E’ come la mafia - comandano con l’odio’ : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – “La mafia e Salvini comandano entrambi con la paura e l’odio, fingendosi religiosi. Si vincono, resistendo alla paura, all’odio e svelandone la falsa pietà”. E’ la dura presa di posizione, su Twitter, di don Bartolomeo Sorge, il gesuita, teologo e politologo italiano, esperto di dottrina sociale della Chiesa ed e direttore di Civiltà cattolica che torna ad attaccare il ...

SCENARIO/ Crisi di governo - il "piano B" che manda a sbattere Salvini : L'ipotesi in fase di maturazione di un patto di legislatura M5s-Pd è l'imprevisto che fa saltare lo schema win-win pensata da Salvini. Lo SCENARIO

Emanuele Filiberto manda una frecciatina a Salvini : "Italiani stufi della Repubblica delle banane" : Emanuele Filiberto di Savoia, sulla falsa riga di un post del leghista Salvini condiviso su Facebook, accenna infatti a “milioni di messaggi” a lui indirizzati, da parte di “italiani stufi” e preoccupati per il futuro dell’Italia.“Lo faccio alla Salvini... Sto ricevendo milioni di messaggi di italiani stufi di questa Repubblica delle banane e del comportamento ridicolo dei suoi politici... Che ...

Salvini-Berlusconi - salta l'incontro (o forse è solo rimandato) | Forza Italia contraria a una lista unica con la Lega : Alle 18 l'Aula vota si deve esprimere sulla data per votare la sfiducia a Conte: Salvini chiede il 14, M5S, Pd e gruppo Misto il 20

Salvini-Berlusconi - salta l'incontro (o forse è solo rimandato) | Forza Italia contraria a una lista unica con la Lega : Alle 18 l'Aula vota si deve esprimere sulla data per votare la sfiducia a Conte: Salvini chiede il 14, M5S, Pd e gruppo Misto il 20

Salvini-Berlusconi - salta l'incontro (o forse è solo rimandato) | Forza Italia contraria a una lista unica con la Lega : Alle 18 l'Aula vota si deve esprimere sulla data per votare la sfiducia a Conte: Salvini chiede il 14, M5S, Pd e gruppo Misto il 20

Salvini-Berlusconi - salta l'incontro (o forse è solo rimandato) | Forza Italia contraria a una lista unica con la Lega : Alle 18 l'Aula vota si deve esprimere sulla data per votare la sfiducia a Conte: Salvini chiede il 14, M5S, Pd e gruppo Misto il 20

Salvini-Berlusconi - salta l'incontro (o forse è solo rimandato) | Forza Italia contraria a una lista unica con la Lega : Alle 18 l'Aula vota si deve esprimere sulla data per votare la sfiducia a Conte: Salvini chiede il 14, M5S, Pd e gruppo Misto il 20