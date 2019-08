LA-MULANA 1 & 2 annunciato per PS4 | Xbox One e Nintendo Switch

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 30 agosto 2019) NIS America é felice di annunciare che LA-; 2 sarà disponibile per PlayStation®4,™ eOne nel 2020! Antiche rovine piene di trappole, enigmi e mostri mortali si frappongono tra te e un potente tesoro. Armato di poco più di una frusta e del tuo ingegno, riuscirai a sopravvivere alle prove e a svelare i segreti celati nelle rovine? LA-1: Il tuo destino ti aspetta a La-! Prendi il controllo dell’archeologo Lemeza Kosugi e naviga attraverso enigmi, trappole e guardiani mortali per rivendicare il tesoro segreto della vita. Avrai bisogno di ingegno acuto, riflessi rapidi e, soprattutto, di tutto il tuo coraggio. Riuscirai a svelare i segreti di La-o cadrai vittima dei pericoli che ti circondano? LA-2: Il famoso archeologo Lemeza Kosugi è scomparso e solo sua figlia Lumisa può ...

