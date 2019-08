Kasia Smutniak sui social bisogna amare anche i difetti e mostra la vitiligine

Kasia Smutniak su Instagram mostra la vitiligine : Kasia Smutniak su “Instagram”, racconta di come ha imparato ad accettare le cose difficili. Come la vitiligine, una malattia cronica della pelle caratterizzata dalla comparsa sulla cute di chiazze bianche. Le star del cinema in genere nascondono i difetti con trucco e photoshop, Kasia invece si mostra senza inganni: “Crescere è anche imparare ad accettare tutto quello che la vita ci porta”. “Cose belle, cose che ci vengono ...

Kasia Smutniak e la vitiligine : Ho imparato ad accettarmi : L’attrice ha condiviso sui social alcuni scatti dove mostra la sua pelle segnata dalla vitiligine, una patologia congenita dell'epidermide, spiegando di esser arrivata, con il tempo, ad amarsi per quella che è. La vita non è stata troppo clemente con Kasia Smutniak. La morte accidentale del compagno Pietro Tarricone, le difficoltà di una mamma single e la malattia della pelle hanno messo a dura prova il suo carattere. Ma lei oggi, a ...

Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone con una scuola in Nepal : L’attrice Kasia Smutniak ha rilasciato un’ intervista al “Corriere della Sera” e a distanza di tempo ha voluto ricordare il suo ex compagno Pietro Taricone morto a seguito di un incidente paracadutistico. La Smutniak spiega il motivo per il quale, compiuti 40 anni, si sia voluta fermare per un po’, abbandonando il cinema per i mesi a venire: “Anziché raccontare le vite degli altri, mi sono data un po’ di tempo per vivere la ...

Kasia Smutniak : "In memoria di Taricone ho aperto una scuola in Nepal. Credo nell'Europa e lotterò sempre contro i muri" : Un anno sabbatico per dedicare del tempo ai suoi figli e alle sue passioni, una Onlus in memoria del compagno scomparso Pietro Taricone che aiuta i bimbi in Nepal e tanti propositi da perseguire: così Kasia Smutniak ha festeggiato i suoi primi 40 anni (nata a Pila in Polonia il 13 agosto 1979). Un traguardo importante, in occasione del quale ha scelto di raccontarsi sulle pagine del Corriere della Sera. I 40 anni sono una data ...

