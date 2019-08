Il Partito dei gesuiti

Conte in diretta al Senato : «L'azione di governo finisce qui. Salvini ha seguito interessi personali e di Partito. Incosciente l'uso dei simboli religiosi» : È la giornata decisiva per la crisi del governo di Giuseppe Conte. Dopo la conferenza dei capigruppo, Giuseppe Conte ha varcato la soglia di Palazzo Madama pochi minuti prima...

Conte in diretta al Senato : «Salvini ha seguito interessi personali e di Partito. Incosciente l'uso dei simboli religiosi» : È la giornata decisiva per la crisi del governo di Giuseppe Conte. Dopo la conferenza dei capigruppo, Giuseppe Conte ha varcato la soglia di Palazzo Madama pochi minuti prima...

Ungheria - Partito di Orban vuole boicottare la Coca Cola : “È a favore dei gay” : In Ungheria è polemica per cartelli pubblicitari della Coca Cola, pensati per lo Zsiget festival di Budapest. Per il partito conservatore Fidesz la campagna pubblicitaria è provocatoria perché sponsorizza l'amore omosessuale. La Coca Cola rispedisce al mittente le accuse: "Crediamo che le persone, sia etero sia omosessuali, abbiano il diritto di amare la persona che vogliono nel modo che desiderano".Continua a leggere

Pd - spot di Nicola Zingaretti per rifarsi la faccia : il Partito dei salotti finge di essere vicino al popolo : Il Pd. Il partito pro-Europa; il partito lontano dai cittadini; il partito delle élite; il partito dei salotti; il partito che snobba il popolino e sfotte Matteo Salvini perché va in spiaggia al Papeete. In definitiva, Pd: il partito che perde sempre. E così in una sorta di maldestro tentativo di ri

"È il Partito dei cattolici". Ma Rete Bianca guarda al Pd : Francesco Boezi Nasce "Rete Bianca", che si propone di raggruppare i cattolici. Ma le analisi pubbliche già segnalano un dialogo aperto col partito Democratico Alla fine un tentativo si farà: "Rete Bianca" è quel "partito dei cattolici" di cui tanto si è parlato prima delle elezioni europee. Il coordinamento nazionale ha avuto luogo lo scorso 22 luglio, presso la Sala Marcora del Palazzo della Cooperazione, a Roma. L'universo ...

Pd - Renzi : “Non starò mai in un Partito che fa accordo con M5s. Conte? Il vice dei due vice”. E attacca Di Maio - Salvini - Fico : “Pd e M5s hanno valori in comune? Io non li vedo. Non voglio litigare e non ci penso proprio a uscire da un partito che è il mio partito. Ma è chiaro che non starò mai in un partito che fa l’accordo col M5s. Lo faccia lei l’accordo coi 5 Stelle”. Risponde così, nel corso di Omnibus (La7), il senatore del Pd Matteo Renzi a una domanda della conduttrice Gaia Tortora, all’indomani delle dichiarazioni del collega dem ...

Il “Partito di Bibbiano” è uno dei momenti più bassi della politica italiana : “E allora Bibbiano?”. È il tormentone dell’estate 2019, la risposta che si presta a tutto, che si parli di fiscalità, migranti, Europa, calcio o spettacolo. Basta trovarsi in difficoltà davanti al proprio interlocutore, a quel punto sarà sufficiente tirare fuori l’indagine sul presunto traffico di minori nel comune emiliano, per ricordarci che c’è chi se la passa peggio, ovvero il Pd – almeno a quanto dicono i nostri rappresentanti di ...

Il governatore di Porto Rico Ricardo Rosselló si è dimesso da presidente del suo Partito (ma non da governatore) per lo scandalo dei messaggi omofobi e sessisti : Il governatore di Porto Rico Ricardo Rosselló ha annunciato le dimissioni da presidente del partito di cui fa parte, il Nuovo partito Progressista, e ha detto che nel 2020 non si ricandiderà, dopo giorni di proteste per lo scandalo dei

Il governatore di Porto Rico Ricardo Rosselló si è dimesso da presidente del suo Partito per lo scandalo dei messaggi omofobi e sessisti : Il governatore di Porto Rico Ricardo Rosselló ha annunciato le dimissioni da presidente del partito di cui fa parte, il Nuovo partito Progressista, e ha detto che nel 2020 non si ricandiderà, dopo giorni di proteste per lo scandalo dei

SPILLO/ Il giornalista - Einaudi e il Partito dei Disobbedienti : Un noto giornalista è finito nel mirino dei colleghi di altre testate per non aver pagato il contributo annuale all'Odg per 14 anni

De Laurentiis propone un Partito del football che combatta quello dei politici ‘pallonari’ : Aurelio De Laurentiis, 15 anni dopo il suo arrivo a Napoli si siede al tavolo del suo Hotel di Dimaro per essere intervistato dal Corriere dello Sport. Riflessioni profonde su come questi anni di calcio hanno cambiato l’uomo De Laurentiis, aprendogli mondi e orizzonti che prima non aveva esplorato. Ragiona quasi come un uomo che sembra abbia voglia di scendere in politica… “Ma che mi prende in giro?” Eppure fondare un partito del football ...