Il Disagio di Katia Fanelli Dopo Avere Rivisto i suo Ex Vittorio!

Fonte : gossipnews.tv

(Di venerdì 30 agosto 2019) Durante le prime registrazioni di Uomini e Donne è stato dato spazio anche ae Vittorio Collina, coppia scoppiata a Temptation Island 2019. Ecco la reazione dila fotonica! Puntata speciale per la prima registrazione di Uomini e Donne, con alcuni ex di Temptation Island comee Vittorio Collina. I due ragazzi alla fine del reality si erano lasciati. Ma com’è adesso la loro situazione? Sempre uguale,e Vittorio non stanno più insieme. Una novità importante però c’è, perché il ragazzo è arrivato in studio insieme a Vanessa Cinelli, la tentatrice con la quale aveva legato moltissimo durante il programma. I due non hanno confermato diuna storia. Però le loro ultime immagini sui social sono sempre insieme e quindi il dubbio viene. Secondo la prime anticipazioni di Uomini e Donne, il confronto tra i due ex fidanzati di Temptation ...

