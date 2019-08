Eleonora Bagarotti | da groupie degli Who a scrittrice Una vita da ‘sacerdotessa della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) Nel film Almost Famous, il regista Cameron Crowe, uno che le leggende sulla musica rock le ha ricreate fedelmente su pellicola, fa dire a Penny Lane, personaggio che interpreta una: “Noi siamo qui per la musica. Noi siamo le aiuta-complessi. Noi ispiriamo la musica”. Giovani adolescenti, che nell’epoca del #metoo fornirebbero ulteriori argomenti scandalosi di cui parlare, nel decennio tra i 60 e 70, invece, ispirano canzoni e le loro storie vengono raccontate in film, libri (l’ultimo ègiornalista musicale Barbara Tomasino, tornata in libreria con, ragazze a perdere, a 16 anni dalla prima pubblicazione), romanzi e persino nelle tesi di laurea. La parola, nel tempo, è stata oggetto di malintesi, sovente attribuita allo stereotiporagazzina sessualmente immorale, che s’accompagna a gente famosa per soddisfare un intimo bisogno di celebrità o altre ...

