Viaggio in Galizia | oltre a Santiago c’è di più

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 29 agosto 2019) I villaggi di pescatoriDei raccoglitori di vongole a CarrilUna bateasLe bateasSpiaggia di A LanzadaCapilla de las Conchas, sull'isola di A ToxaUn dettaglio della Capilla de las ConchasEzaroCambadosCambadosPazo de Rubianes, PontevedraFinsterrade CompostelaCentro storico diPer chi decide di affrontare il Cammino, il punto d’arrivo è la grande piazza davanti alla Cattedrale didi Compostela. Qui capita spesso di vedere pellegrini seduti per terra, senza scarpe, intenti a riposare i piedi dopo tanto marciare. Alcuni si fanno dei selfie dove una pietra segna il chilometro zero, altri ascoltano i cantori della Tuna, gruppi di musicisti, spesso studenti, che suonano per i turisti le canzoni della tradizione. La piazza dinon è l’unico punto d’arrivo per i pellegrini: chi ha ancora voglia di camminare, in un paio di giorni può tendere verso ...

El3naLiv : Paradisi nella Spagna del Nord: viaggio alle Isole Ciés ?????? - apiedixilmondo : #49camminodisantiago Nuovo viaggio di gruppo con gli iscritti sul Cammino di Santiago, questa volta siamo partiti… - Vivodisogniebas : RT @r50: ???? Ricordo delle Islas Cíes, Galizia. Una scelta di un viaggio imprescindibile se si vuole avere idea di cosa sia il paradiso. Bri… -