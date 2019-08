Sabrina Ghio | ex U&D | contro Chiofalo e Fiordelisi | ' Non avete il minimo pudore

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 29 agosto 2019) Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare dei video nei quali Antonellae Francescoannunciano di essersi lasciati. Dopo aver visto su Instagram le immagini in cui entrambi gli ex di Temptation Island si disperano per quello che è successo,ha deciso di dire la sua: l'ex tronista di Uomini e Donne si è scagliata verbalmente sia"Lenticchio" chela fidanzata, accusandoli di spettacolarizzare un momento privato pur di finire al centro del gossip. Antonella e Francesco in lacrime su IG: il parere diIl modo che hanno scelto Antonellae Francescoper comunicare ai fan di essersi lasciati ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Dopo aver visto prima la napoletana e poi il romano piangere disperatamente in alcuni video che sono apparsi sui loro profili Instagram, in molti si sono domandati se fosse ...

saytegugold : RT @iosonoillouis: Ma Sabrina Ghio come fa ad essere sempre in vacanza - NovareseRebecca : @HoldMyHant Secondo me qualcuno dei professionisti, oppure anche sabrina ghio - iosonoillouis : Ma Sabrina Ghio come fa ad essere sempre in vacanza -