Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 29 agosto 2019) Stanno arrivando nuove indicazioni interessanti oggi 29 agosto per gli utenti che in Italia vogliono sfruttare le offerte riguardanti, soprattutto a proposito di smartphone di fascia alta comeP30 e P30 Pro. Proprio, infatti, abbiamo assistito ad un apprezzabile abbassamento del prezzo che rende ulteriormente appetibili i due modelli Android. Il tutto, a poche ore di distanza dalla notizia che vi abbiamo fornito sulle nostre pagine a proposito di una patch importante. Il più fresco pacchetto software per i device, infatti, ha il merito di introdurre la Night Mode anche nella fotocamera frontale. Inmodo potrete scattare selfie di elevata qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Fatte queste doverose premesse, proviamo ad analizzare come stiano evolvendo i rispettividiP30 e P30 Pro, fermo restando che con...

OptiMagazine : Rilancio promosso per Huawei Week: calano i prezzi per Huawei P30 e P30 Pro questo giovedì - samgam75 : @udogumpel @bravimabasta ... alle esigenze dei cittadini, in particolare mi riferisco ai milioni di disoccupati e p… -