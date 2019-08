Ragusa | sulla spiaggia di Scoglitti sono nate 121 tartarughe

WWF : 121 tartarughe nate sulla spiaggia di scoglitti in provincia di Ragusa : Ben 121 tartarughine sono state protagoniste di un’incredibile schiusa sulla spiaggia di Kamarina a scoglitti, in provincia di Ragusa, che lo scorso 7 agosto ha colto di sorpresa pescatori e bagnanti. Le prime neonate di Caretta caretta sono nate durante la notte e sono stati proprio i presenti ad accompagnarle verso il mare, evitando che si dirigessero verso la strada, attirate dalle luci. Non è tardato l’intervento della biologa, operatrice ...

Incidente sulla Ragusa - Marina di Ragusa : ferita una 40enne : Incidente stradale sulla Sp 25, la Ragusa - Marina di Ragusa. Nello scontro tra due auto è rimasta ferita una donna di 40 anni

Incidente sulla Ragusa - Marina di Ragusa : muore Carmela Maggiore : E' Carmela Maggiore, Ragusana di 66 anni, la donna morta nell'Incidente stradale sulla Ragusa- Marina di Ragusa.

Scontro sulla Ragusa-mare - morta una donna : Non ce l'ha fatta una delle persone coinvolte nell'incidente stradale avvenuto sulla Ragusa-mare in c.da Palazzola. Si tratta di una donna di 66 anni

Incidente sulla Marina di Ragusa : scontro auto ed un camion : un ferito grave : grave Incidente stradale è avvenuto stamattina intorno alle ore 9 sulla Sp 25, la Ragusa-Marina di Ragusa. 5 i mezzi coinvolti, 4 auto ed un camion

Grave incidente sulla Ragusa - Marina di Ragusa : traffico deviato : Grave incidente strada Marina di Ragusa – Ragusa, all’altezza della Villa Ottaviano. Il traffico è stato deviato e sul posto l’elisoccorso

Telelaser sulla Ragusa Catania e sulla Marina di Ragusa : 20 patenti ritirate : 20 patenti ritirate per eccesso di velocità e sorpassi in curva sulla Ragusa Catania e sulla strada per Marina di Ragusa. La Sezione Polizia Stradale

Ragusa - ragazzini travolti dal Suv : l’auto piomba sulla stradina e poi sbanda. Le immagini dell’incidente : L’auto che arriva nella stradina a velocità eccessiva, poi sbanda e finisce contro un edificio. Sono le immagini, di una telecamera di videosorveglianza, che hanno catturato l’incidente avvenuto a Vittoria, in provincia di Ragusa, e che è costato la vita a due cugini di 12 e 11 anni. L’autista, Rosario Greco, 37 anni, risultato positivo ad alcol e droga, è stato arrestato per omicidio stradale. Puglia, 3 ...