Fonte : ilpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) Lasi èper le elezioni presidenziali del 2020, dopo essere stata esclusa dal dibattito in programma per il mese prossimo a Houston, per il quale sono stati selezionati soltanto la metà

ElezioniUsa : La senatrice Kirsten #Gillibrand ha annunciato il ritiro dalle primarie del Partito Democratico. Nessun endorsement… - ilpost : La senatrice Kirsten Gillibrand si è ritirata dalle primarie Democratiche statunitensi - ClementiF : RT @RadioPotus: ???? La senatrice Kirsten #Gillibrand dopo non essere riuscita a qualificarsi per i #DemDebate di Houston ha annunciato il su… -