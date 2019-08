Caso Fadil : fratello Imane - 'speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi' (2) : (AdnKronos) - Tra i quesiti che non avrebbero portato a una ragione certa neppure la tesi di una malattia rara o autoimmune oppure possibili effetti collaterali legati all'assunzione di farmaci a cui Fadil era sottoposta nel tentativo di salvarle la vita. Fino a quando la relazione non sarà deposita

Caso Fadil : fratello Imane - ‘speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi’ : Milano, 29 ago. (AdnKronos) – (di Antonietta Ferrante) – “Spero di dare presto una degna sepoltura a mia sorella Imane. E’ un desiderio dell’intera famiglia. A sei mesi dalla sua morte, ancora avvolta dal mistero, vogliamo solo che abbia pace”. A parlare all’Adnkronos è Tarik Fadil, fratello della giovane testimone dei processi Ruby contro Silvio Berlusconi deceduta lo scorso 1 marzo ...

Caso Fadil : fratello Imane - ‘speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi’ (2) : (AdnKronos) – Tra i quesiti che non avrebbero portato a una ragione certa neppure la tesi di una malattia rara o autoimmune oppure possibili effetti collaterali legati all’assunzione di farmaci a cui Fadil era sottoposta nel tentativo di salvarle la vita. Fino a quando la relazione non sarà depositata in procura e i magistrati non saranno soddisfatti delle risposte ricevute, non ci sarà il nulla osta per la sepoltura. Fino ad ...

Il Caso Ruby e la morte Imane Fadil : la causa del decesso : Non ci sarebbe stato alcun misterioso avvelenamento dietro la morte di Imane Fadil. La testimone dei processi Ruby, che si è spenta dopo una lunga agonia il primo marzo scorso all’Humanitas di Rozzano, sarebbe morta a causa di una malattia fulminante. Gli accertamenti potrebbero aver escluso l’ipotesi dell’avvelenamento doloso e si propenderebbe per una morte per cause naturali, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che segue ...