Avversarie Juventus Girone Champions League | sorteggio | c' è l' Atletico Madrid!

Sorteggi Champions League 2019-2020 : le 4 fasce e le possibili Avversarie di Juventus - Napoli - Inter e Atalanta. I gironi dei sogni e quelli da incubo : Oggi, giovedì 29 agosto (ore 18.00), a Montecarlo, andrà in scena il Sorteggio della fase a gironi di Champions League 2019-2020 di calcio. Saranno 32 le squadre a contendersi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Le prime due di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale. Le 26 formazioni che entrano in gara direttamente vengono raggiunte dalle sei vincitrici degli spareggi. Nessuna compagine può affrontarne ...

Sorteggio gironi Champions League 2020 : le fasce e le possibili Avversarie di Juventus - Napoli - Inter ed Atalanta : Come sarà la Champions League 2019-2020 per le squadre italiane? Questa è la domanda che, con quasi un mese di anticipo, tendono a farsi non solo i tifosi di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta, ma anche gli appassionati in generale del calcio di casa nostra. Andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Queste sono le fasce (provvisorie): in grassetto le formazioni già qualificate alla fase a gironi. PRIMA FASCIA: Barcellona, Bayern ...