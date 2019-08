5 motivi per cui Pedro Almodovar è un leone ora anche d' oro del Cinema

Venezia - il comune vieta i castelli di sabbia in spiaggia per motivi di sicurezza : Il comune del Cavallino, confinante con Venezia, ha emesso un'ordinanza in cui si vieta espressamente di fare castelli di sabbia sul bagnasciuga per il rischio che ostacolino operazioni di soccorso in mare.Continua a leggere

Almeno 3 motivi per immaginare Android 10 sul Samsung Galaxy S10 prima del previsto il 29 agosto : Arrivano alcune indicazioni incoraggianti per i tanti utenti che anche qui in Italia sperano di ricevere l'aggiornamento con Android 10 sul proprio Samsung Galaxy S10 prima di quanto ci si potesse aspettare. Dopo aver portato alla vostra attenzione un video trapelato in Rete nei giorni scorsi, come avrete notato dal nostro articolo, oggi 29 agosto diventa importante fare uno step in più ed analizzare alcuni indizi che inducono i possessori del ...

Mario Kart Tour a un mese dall’uscita - tanti buoni motivi per attenderlo : Con Mario Kart Tour si apprestano a continuare le sperimentazioni in salsa mobile di Nintendo. Il colosso nipponico ha evidentemente capito il potenziale che può derivare dal mondo dei device portatili (che non siano strettamente console), con Super Mario Run che ha permesso di tastare in maniera considerevole il polso della situazione in vista di qualche nuovo titolo da lanciare successivamente. Ebbene il momento sembrerebbe essere quasi ...

I Neoborbonici contro Wikipedia : «Noi censurati per motivi ideologici - altro che libera enciclopedia» : Movimento Neoborbonico contro Wikipedia. Motivo della contesa la cancellazione, denunciata dal Movimento fondato nel 1993 da Gennaro De Crescenzo, della voce che racconta la storia del Movimento che,...

As : i motivi per cui Zidane ha preferito Bale e James a Neymar (VIDEO) : Anche se il video commento di Manu Sainz su As è in spagnolo non è complesso da capire e spiega i motivi per cui Zidane preferisce James e Bale a Neymar. motivi che sicuramente hanno un fondamento economico, ma sono principalmente da addursi ad una scelta tecnica di Zidane che non lo riteneva parte del suo progetto per la squadra. C’è di più, secondo il giornalista l’allenatore del Real Madrid preferisce avere in squadra calciatori ...

Riparte Gilmore Girls – Una Mamma per Amica su La5 : 10 motivi per rivederla : Dal 28 agosto Riparte Gilmore Girls - Una Mamma per Amica su La5, ennesima occasione per un rewatch dalla prima all'ultima stagione del romanzo di formazione delle Gilmore. La serie che ha consacrato a star del piccolo schermo le protagoniste Lauren Graham ed Alexis Bledel, creata dai coniugi sceneggiatori Amy Sherman e Daniel Palladino oggi acclamati dalla critica per La Fantastica Signora Maisel su Amazon Prime Video, ha fatto innamorare ...

Prova TV Mertens - Gazzetta : “Da escludere per due motivi. Il belga insultato sotto un post : Prova TV Mertens, per ‘La Gazzetta dello Sport’ è da escludere che venga usata contro il belga soprattutto per due motivi chiave Prova TV Mertens da escludere, perché tutta l’ azione è stata vista vista prima dall’ arbitro e poi dal Var, quindi il belga sarà regolarmente in campo contro i bianconeri sabato prossimo dalle 20.45. Intanto ieri sotto il post di ‘Ciro’ e la sua cagnolina sono arrivati una ...

Novara : accoltella l'amico per motivi sentimentali - poi confessa e chiede scusa sui social : Un post su Facebook per confessare l'omicidio appena commesso e chiedere scusa a tutti, un video su Instagram per rendere noto al suo pubblico di volerla fare finita, subito prima di essere fermato dai carabinieri. In un tempo brevissimo, dopo aver ucciso a coltellate Yoan Leonardi, di 23 anni, il suo coetaneo, Alberto Pastore ha avuto la lucidità di utilizzare ben due social per riferire a modo suo l'accaduto e tentare di discolparsi accusando ...

Novara. Giovane muore fuori da una discoteca : “Ucciso a coltellate per motivi sentimentali” : Tragedia nella notte nel Novarese. Un Giovane di 23 anni è stato ucciso a coltellate fuori da un locale di Borgo Ticino. Il fatto è successo nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 fuori dalla discoteca Aeroplano, in località Campagnola di Comignago, lungo la statale che arriva a Borgo Ticino. Dalle prime informazioni sembra che all’esterno del locale sia scoppiata una rissa e ad avere la peggio sia stato il 23enne. Quando i soccorritori sono ...

Giornata del Cane : 5 motivi per cui averlo migliora la qualità della vita : La scienza lo ha appurato: la compagnia di un animale domestico ha effetti benefici fisici e psicologici su chi se ne prende cura. E “avere un Cane rappresenta una grande opportunità per migliorare la qualità della propria vita”, spiega il veterinario Marco Maggi, direttore sanitario dei centri ‘Cà Zampa’ che, in vista della Giornata internazionale del Cane, in calendario il 26 agosto, stila la lista in 5 punti dei motivi ...

9 motivi per chiudere una relazione senza futuro : C'è un mondo là fuoriIl tempo non è tuttoSei più infelice che feliceStai perdendo la tua autostimaI tuoi amici non vedono futuro per voiTi autoconvinci di stare beneTi meriti di meglioSe manca la costanza...Non apprezzi qualcuno finché non l'hai persoUna storia d’amore non si chiude dall’oggi al domani. Dubbi e sentimenti contrastanti vanno ascoltati, metabolizzati, messi a tacere e poi riconsiderati. Finché arriva un giorno in cui ...

Altri 9 sbarcano da Open Arms per motivi medici : "Situazione insostenibile" : Continua a crescere la tensione a bordo della Open Arms, da 19 giorni a poco meno di un miglio da Lampedusa, con a bordo i migranti soccorsi in attesa di una soluzione. Questa mattina, riferisce il fondatore della ong spagnola, Oscar Camps, un uomo si è tuffato in acqua e una motovedetta della Guardia Costiera è intervenuta per recuperarlo. Già nei giorni precedenti alcuni migranti avevano compiuto il gesto disperato ...

Open Arms - sbarcano nove migranti per motivi medici : due ricoverati. Camps : “Sequestrati da 19 giorni” : Open Arms resta ancora in mare. Diciannove notti nel Mediterraneo aspettando il via libera per un porto sicuro. “Sequestrati da 19 giorni”, scrive il fondatore della ong spagnola Oscar Camps su Twitter, mentre a bordo cresce la tensione. Questa mattina un migrante si è gettato in acqua e una motovedetta della guardia costiera è intervenuta per recuperarlo, mentre poco prima della mezzanotte in nove hanno lasciato la nave. I migranti ...