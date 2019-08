Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : seconda giornata stravolta dal maltempo - in acqua solo Finn - RS : X maschile e femminile : seconda giornata di gare complicatissima ad Enoshima con il programma odierno che è stato stravolto a causa di una perturbazione che ha reso il campo di regata delle prossime Olimpiadi impraticabile per sette flotte su dieci. Le uniche classi scese in acqua per portare a termine almeno una prova sono state Finn, RS:X maschile e femminile, con gli atleti che hanno dovuto fronteggiare delle onde da 2,5 metri con un vento che ha toccato punte di 30 ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò in terza posizione nel 470 dopo la prima giornata : Si è conclusa la prima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2020, appuntamento di primo piano per il calendario velistico internazionale in corso di svolgimento (e non è una novità nel recente passato) nelle acque giapponesi di Enoshima, sede delle gare olimpiche a Tokyo 2020. Le condizioni ottimali del campo di regata hanno permesso il regolare svolgimento delle prove previste dal programma. La spedizione italiana guidata dal ...