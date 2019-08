Presidente | bis | staffetta e prorogation Le parole di oggi

Fonte : agi

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ci sono voluti venti giorni per cominciare a intravedere la luce in fondo al tunnel della crisi politica di agosto. Oltre alle vacanze, rischiava di saltare anche la legislatura con conseguente ritorno alle urne già in ottobre. Lo scenario, per qualcuno apocalittico e per altri salvifico, è stato sventato. Merito della capacità di negoziazione di Pd e M5s che, turandosi il naso, si sono sostenuti a vicenda (ognuno perdendo qualche pezzo) per riportare a Palazzo Chigi ildel Consiglio, Giuseppe Conte, obtorto collo per Nicola Zingaretti. Ma merito soprattutto dell'autorevolezza deldella Repubblica, Sergio Mattarella, in testa alla classifica del gradimento degli italiani. Non è però ancora finita, nonostante la benedizione del famigerato spread che si mantiene ai minimi. In attesa che Conte riceva ufficialmente l'incarico, Pd e Cinque stelle hanno ancora ...

