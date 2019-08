Juve | il PSG potrebbe tentare l' assalto a Pjanic

Calciomercato 28 agosto : Juve - offerta PSG per Mandzukic. Inter - fatta per Sanchez. Roma - Kalinic e Rugani. Fiorentina - frenata De Paul : Calciomercato 28 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 28 agosto. JuveNTUS– Capitolo cessioni pronto ad entrare nel vivo. Da valutare il futuro di Dybala, ma nelle ultime ore, come riportato da “Skysport“, il PSG avrebbe avanzato un’offerta per Mandzukic, ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore. Rugani verso la Roma, mentre resta in […] L'articolo Calciomercato 28 agosto: Juve, offerta PSG per ...

Dybala Juventus - tutto nelle mani del PSG : le ultime sul futuro della Joya : Dybala Juventus – L’incontro in corso tra il PSG e il Barcellona per Neymar potrebbe incendiare gli ultimi giorni di mercato e rappresentare una svolta anche per la Juventus. tutto nasce dalla richiesta del club parigino che, come riferisce su Twitter il giornalista del ‘Mundo Deportivo’ Francisc Aguilar, avrebbe escluso l’inserimento di contropartite tecniche. Dybala Juventus, le ultimissime Così dal […] More

Dalla Francia - L'Equipe : Juventus - la riserva di Alex Sandro potrebbe essere Nsoki del Psg : E' sempre tempo di calciomercato, a maggior ragione a sei giorni Dalla fine ufficiale delle trattative, prevista per il 2 settembre. Le società più attive restano quelle di vertice, in particolar modo Juventus, Napoli, Inter, Milan e Roma. I bianconeri stanno lavorando soprattutto sulle cessioni, con la volontà della dirigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori....Continua a leggere

Calciomercato Juventus : c’è un terzino del PSG per la corsia sinistra : Calciomercato Juventus: il tentativo della Juve di trovare un accordo con l’esterno mancino del Barcellona Juan Miranda è saltato. Il giocatore andrà allo Schalke 04, ma per la corsia sinistra è al momento più che aperta la pista che porta ad un altro interessante giovane. Secondo Calciomercato.com, gli occhi dei dirigenti bianconeri sono puntati, infatti, […] More

Calciomercato Juventus/ All.PSG : 'Neymar? Situazione difficile' - ultime notizie - : Calciomercato Juventus: il tecnico del club parigino ha parlato della Situazione riguardante l'attaccante verdeoro, accostato anche ai bianconeri.

Tuttosport - Juve - possibile doppio scambio con il Psg : Pjanic-Verratti e Emre Can-Draxler : Gli ultimi nove giorni di calciomercato potrebbero regalare grandi sorprese nelle trattative: tante importanti società stanno cercando di sistemare le rispettive rose, con l'obiettivo dapprima di piazzare gli esuberi e poi possibilmente di acquistare altri giocatori. E' il caso del Real Madrid, che ha tanti calciatori che rischierebbero di non trovare molto spazio nella prossima stagione (Bale, Navas, James Rodriguez), ma anche della Juventus, ...

Juventus - asse caldo col PSG : da Dybala a Verratti - la maxi trattativa : Juventus – Come annunciato da Nedved, il mercato non è ancora finito, infatti la Juve è pronta a fare nuovi colpi. Dopo De Ligt il mercato in entrata si è bloccato ma sembra sia arrivato il momento di fare nuovi colpi. Il calciomercato si accende in queste ultime giornate di trasferimenti. In particolare, secondo ‘Tuttosport’, sarebbero ben […] More

L'Equipe : il Psg rifiuta offerte Real e Barca per Neymar - la Juve potrebbe proporre Dybala : Ultimi 10 giorni di calciomercato, con le società di vertice di Serie A che stanno cercando di sistemare le loro rispettive rose. Sia l'Inter che il Napoli sono impegnate a rafforzare il settore avanzato, con il sogno principale dei campani che resta Icardi. Per quanto riguarda la Juventus, attualmente l'esigenza principale è alleggerire la rosa: i giocatori sul mercato sono Rugani, Matuidi e Mandzukic anche se non sono da escludere le partenze ...

Dybala rimarrebbe nel mirino del PSG - ma lui rassicura i tifosi sulla permanenza alla Juve : Mancano poco più di undici giorni alla chiusura del mercato e gli organici dei top club europei potrebbero subire ancora stravolgimenti importanti. Il Paris Saint Germain sembrerebbe destinato a rimanere orfano di Neymar anche se le trattative con Barcellona e Real Madrid sarebbero ancora lontane dalla conclusione. Nell'eventualità che si verifichi la cessione della stella brasiliana, i parigini starebbero cercando di preparare il terreno per ...

La Stampa : le possibilità di Neymar alla Juve e Dybala al Psg : La Juve entra nella trattativa per Neymar e si rincorrono le voci di un possibile passaggio di Dybala al Psg, come riporta La Stampa un’ipotesi fortemente smentita dal club bianconero, confermata parzialmente da fonti del Psg e avallata dall’entourage del calciatore. La verità arriverà solo tra qualche giorno, ma il volo in Borsa della Juve di ieri lascia presagire che ci siano altre rivoluzioni in vista. Ora nella capitale francese si attende ...

Dybala Juventus - svolta col PSG : l’agente della Joya incontra i parigini : Dybala Juventus – Potrebbero arrivare in giornata importanti novità sul futuro di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’ oggi l’entourage di Dybala incontrerà la dirigenza del Paris Saint Germain. Incontro decisivo per cercare di fare ulteriori passi in avanti nella trattativa che potrebbe portare il numero 10 bianconero in Francia. Dybala Juventus,verso il PSG? In caso di […] More

La Juventus irrompe su Neymar - la clamorosa indiscrezione : Dybala e 100 milioni al Psg : La Juventus irrompe e fa sul serio per Neymar. La clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna, secondo AS i bianconeri sarebbero clamorosamente balzati in pole position rispetto a Barcellona e Real Madrid per strappare l’asso brasiliano al PSG. "Il Madrid non è più coinvolta nel tentativo di firmare

Juve : primo passo del PSG per Dybala - oggi possibile summit con l'agente della Joya : Il calciomercato si avvia verso le battute finali e la Juventus è impegnata a piazzare gli esuberi, finora senza successo. Intanto Fabio Paratici è in giro per l’Europa per concludere, entro il 2 settembre, cessioni e possibili nuovi colpi di mercato. Il summit tra il PSG e Jorge Antùn Da settimane ormai Paulo Dybala conosce il suo status di uomo mercato e dopo aver rifiutato Manchester United e Tottenham potrebbe, suo malgrado, accettare la ...

As : “La Juve su Neymar : 37 milioni l’anno a lui - 100 milioni più Dybala al Psg” : Sembra fantascienza eppure As la pubblica come prima notizia. Su Neymar c’è anche la Juventus che avrebbe assicurato al brasiliano il medesimo ingaggio che percepisce al Psg: ossia 37 milioni di euro l’ano. E al Psg Paratici avrebbe offerto 100 milioni più Dybala. Dove la Juventus prenda tutti questi soldi, non è dato sapere. Né As lo chiarisce. Il club bianconero dovrebbe anche fare i conti con il fair play finanziario. Prendiamo la ...