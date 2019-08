Il ct dell' Olanda su De Ligt | ' Non posso aspettare a lungo per un suo impiego alla Juve'

Volley femminile - Europei 2019 : presentazione delle partite di oggi (28 agosto). Serbia-Turchia a distanza - torna la Russia - Italia e Olanda a riposo : oggi si disputa la penultima giornata della fase a gironi agli Europei 2019 di Volley femminili, sono in programma otto incontri che dovrebbero definire ulteriormente la situazione di classifica dei quattro raggruppamenti: le prime quattro classificate si qualificheranno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Vediamo nel dettaglio gli incontri che ci aspettano oggi mercoledì 28 agosto. POOL A (ad Ankara, ...

Il Ct dell’Olanda Ronald Koeman : “Presto De Ligt sarà titolare alla Juve - non sono preoccupato” : Il suo è stato uno dei colpi dell’estate del mercato italiano. Matthijs de Ligt è arrivato alla Juventus dopo aver fatto vedere grandi cose all’Ajax. Non c’è però stato l’esordio in campionato a Parma. A parlarne ai microfoni della tv ‘Nos‘ è il ct dell’Olanda Ronald Koeman. “Per un verso si pensa che dovrebbe giocare, perché il suo cartellino è costato parecchio. Per un altro però se in un ...

Volley femminile - Europei 2019 : presentazione delle partite di oggi (25 agosto). Ritorno in campo per Serbia - Olanda e Italia : La prima fase degli Europei 2019 di Volley femminile comincerà ad entrare nel vivo con la terza giornata, in programma domenica 25 agosto. Lo spettacolo non mancherà tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia con il Ritorno in campo delle principali favorite della vigilia per la conquista del titolo continentale, a riposo nel corso della seconda giornata. Le partite da disputare saranno otto, due per ognuno dei quattro gironi della ...

Volley femminile - Europei 2019 : presentazione delle partite di oggi (24 agosto). Italia - Serbia - Olanda e Russia a riposo : oggi sabato 24 agosto si disputa la seconda giornata agli Europei 2019 di Volley femminile, sono in programma 8 partite: 2 per ogni girone, grande spettacolo tra Turchia, Polonia, Slovacchia e Ungheria. Diamo uno sguardo a quella che ci aspetta tra pomeriggio e prima serata tenendo in considerazione che ben quattro big osserveranno un turno di riposo. POOL A (ad Ankara, Turchia): La Francia ha fatto saltare il pronostico della vigilia nel match ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : il 4 di coppia cerca la conferma. Da battere la temibile concorrenza dell’Olanda : I Cavalieri delle Acque sono pronti a difendere il loro trono mondiale: campioni iridati al termine di una stagione trionfale, quella del 2018, nella quale hanno vinto tutte le gare alle quali hanno preso parte, i quattro alfieri delle Fiamme Gialle, Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, hanno messo in fila tutti gli avversari a Plovdiv dodici mesi fa. Tra le Nazionali sconfitte nella finale mondiale dello scorso ...

Olanda - studente modello uccide tre padroni di cani al parco : ‘Me lo ordinavano le voci’ : Sono emersi numerosi particolari sul caso dei tre proprietari di cani uccisi dopo l'udienza di convalida per il presunto assassino. Elementi che hanno spinto i media olandesi a chiedersi chi sia veramente Thijs H.. Il ventisettenne, studente modello di Antropologia culturale e responsabile dei rapporti fra professori e studenti della propria università, ha confessato di essere il serial killer che lo scorso maggio ha terrorizzato l’Olanda. ...

Olanda - crolla il tetto dell’Afas Stadion. Tragedia sfiorata : Il forte vento ha fatto crollare una grossa porzione del tetto dell’Afas Stadion, impianto di proprietà dell’AZ Alkmaar. Il club olandese ha documentato fotograficamente l’accaduto e pubblicato la foto su Twitter. Per fortuna, lo stadio era vuoto quando è accaduto il crollo. Nessun ferito. Il club si è detto scioccato per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurato proprio dal fatto che non ci siano stati danni a ...

Tragedia sfiorata in Olanda : vento troppo forte - crolla il tetto dello stadio dell’AZ Almaar [FOTO] : Tragedia sfiorata in Olanda: a causa del forte vento, una parte del tetto dell’Afas stadion, impianto che ospita le partite interne dell’AZ Alkmaar, è crollato sulle tribune. Per fortuna lo stadio era vuoto al momento dell’incidente Notizia terribile in arrivo direttamente dall’Olanda: si è sfiorata una vera e propria Tragedia. A causa del forte vento (per saperne di più vi inviatiamo a consultare Meteoweb), una ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia seconda con 3 ori - trionfo dell’Olanda : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, terza nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Ciclismo - Europei 2019 : l’Olanda si prende la prima Mixed Relay della storia. Bronzo per l’Italia : Comunque vada gli Europei di Ciclismo di Alkamaar 2019 rimarranno nella storia del Ciclismo e il loro nome sarà per sempre legato alla Mixed Relay che per la prima volta ha fatto la sua comparsa nel programma. Unito al nome della cittadina comparirà quello dell’Olanda che, da nazione ospitante, ha deciso di onorare al meglio la corsa vincendo a suo modo, ovvero controllando le operazioni dal primo all’ultimo metro. Sul secondo ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Il primo oro è dell’Olanda : Sono scattati oggi, mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. IL medagliere DEGLI Europei DI ...

Italvolley da sogno - secco 0-3 all’Olanda : le ragazze della pallavolo staccano il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Tre vittorie in 3 incontri per l’Italia al Preolimpico di Catania: le azzurre superano anche l’Olanda con un secco 0-3 e staccano il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 Non c’è due senza tre! Dopo aver battuto Kenya e Belgio nelle prime due sfida, l’Italia firma il tris superando anche l’Olanda nell’ultima sfida del torneo Preolimpico in corso di svolgimento a Catania. Fate le valigie: si parte per Tokyo 2020! Grazie a questo successo ...