Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Francesca Galicinotti ricorda il suo amico, scomparso improvvisamente a 44 anni. L'uomo era uno dei produttori delThe show must go. È una delle leggi più dure del mondo dello spettacolo. Continuare a divertire il prossimo mentre si vorrebbe fare tutt'altro, mentre qualcosa dentro s'è spezzato. È quello che deve fare ogginotti sul palco delche in queste ore si sta svolgendo a Lignano Sabbiadoro. Ieri, all'alba dei suoi 45 anni, è, ex discografico e, attualmente impegnato proprio nella produzione degli eventi dinotti dell'estate 2019. “Aspettavamo per festeggiare il tuo compleanno oggi nel backstage e poi stasera con i piedi nella sabbia a ballare. È difficile da credere che non ci sarai, ma come si fa? Edy tutti noi ti abbracciamo forte, oggi la musica in spiaggia è dedicata al ...

Corriere : Morte improvvisa a 44 anni per il manager del «Jova beach party» - Italia_Notizie : È morto Tomaso Cavanna, il produttore del Jova Beach Party - Italia_Notizie : Morto Cavanna, era il producer del Jova Beach Party. Il cantante: «Non dimentico il tuo sorriso» -