fisco24_info : Diamanti, il mercato è in crisi. E tra dazi e gemme sintetiche va sempre peggio: La congiuntura economica sfavorevo… - SofiaGinanni : @Corriere Caro Papa Luciani Prega per l’Amazonia e l’Africa / L’Amazonia BRUCIATA dai Latifondisti : Ricavano Mili… - orlandoboccio : RT @GioielliOro_eu: La differenza di dimensione tra un diamante da 0,98 carati (ct) e un diamante da 1,00 ct è difficilissimo da distinguer… -

Dalla Rete Google News

QuiFinanza Lifestyle

'The Spirit of the Rose': si tratta del diamante rosa più grande del mondo. Ritrovato in Russia, sarà messo in vendita entro fine anno.