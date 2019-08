Caserta | catturato dalla polizia un latitante romeno ricercato in tutta Europa

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ignazio Riccio Nel lontano 2010 aveva attirato con una scusa una ragazza minorenne nel bagno di un bar della città di Bicaz, costringendola a subire violenza sessuale Un importante colpo quello messo a segno dal commissariato didi, che ha arrestato questa mattina, in città, un pericolosodalle forze dell’ordine in campo internazionale. Nei confronti del pregiudicato 42enne pendeva un mandato di arresto europeo in seguito a una condanna a nove anni di reclusione riportata in Romania, nel suo Paese di origine. Nel lontano 2010 il criminaleaveva attirato con una scusa una ragazza minorenne nel bagno di un bar della città romena di Bicaz. Il malvivente, con l’aiuto di un complice, costrinse la giovane donna a subire una violenza sessuale. Un episodio di cronaca che suscitò molto scalpore in Romania. Fu subito arrestato e ...

