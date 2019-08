Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2019) In occasionepartita di ritorno dei playoff di Champions League trae Young Boys i tifosi dihanno pensato bene di piazzare un carro armato. Praticamente, come scrive Il Giornale, “la guerra nella ex Jugoslavia non finisce mai, soprattutto quando c’è di mezzo il pne”. Il tank T-55 Il tank è un T-55 acquistato da un deposito militare. Dovrebbe rappresentare un’attrazione per coloro che si incamminano verso lo. Ci si può salire, farsi fotografare, “in un clima giocoso ma anche vagamente minaccioso”. In cima al mezzo supercingolato, una. La strana decisione di piazzare il tank è forse collegata, scrive Il Giornale, con l’aggressione subita da alcuni tifosi(intenti a guardare una partita) in un bar di Knin, località posta in territorio croato ma a maggioranza serba. Una evocazionebattaglia di ...

napolista : A Belgrado, allo stadio della Stella Rossa, spunta un blindato Un triste richiamo alla guerra tra serbi e croati. I… - fettuccine8282 : RT @mattciff: Il miglior benvenuto allo #YoungBoys. #preliminari #ChampionsLeague - mattciff : Il miglior benvenuto allo #YoungBoys. #preliminari #ChampionsLeague -