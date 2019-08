Us Open | avanza Lorenzi e Sinner fa tremare Wawrinka

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 27 agosto 2019) Esordio positivo per Paoloagli US, quarto ed ultimo Slam della stagione partito sui campi in cemento di Flushing Meadows, mentre è amaro il debutto a New York per Fabio Fognini e Andreas Seppi. Il 37enne senese, numero 135 del ranking mondiale, lucky loser dopo il forfait per infortunio al ginocchio del sudafricano Kevin Anderson per quella che è la sua ottava partecipazione al Major della Grande Mela, ha piegato in rimonta lo statunitense, non ancora 17enne, Zachary Svajda, numero 1415 Atp, in gara con una wild card avendo vinto i campionati nazionali USA under 18: 36 67(5) 64 76(4) 62, in quattro ore e 20 minuti, il punteggio per l`azzurro.Esce invece subito di scena Fabio Fognini. Il ligure, numero 11 del ranking mondiale e del torneo ha ceduto allo statunitense Reilly Opelka, numero 42 Atp: 63 64 67(6) 63 il punteggio con cui, in due ore e 51 minuti di gioco, il ...

