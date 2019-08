Proroga del fermo pesca in Adriatico | “Un palliativo ma un timido passo nella giusta

Huawei - gli Usa verso una Proroga di 90 giorni dello stop al bando : Secondo Reuters il Dipartimento del Commercio americano potrebbe permettere per altri tre mesi alla società cinese di acquistare beni e servizi da aziende americane. Nel weekend colloquio telefonico Trump-Xi

Pensioni anticipate : Quota 100 e Proroga opzione donna a confronto con crisi del Governo : Nella serata di ieri si è aperta ufficialmente la crisi di Governo, con la prospettiva di nuove elezioni nel prossimo autunno. Un evento che non scombina solamente le carte dell'attuale assetto politico, ma che potrebbe avere un impatto anche sulle politiche di riforma del settore previdenziale e sulle proposte avanzate dall'esecutivo negli scorsi mesi. Pensioni flessibili e Quota 100: cosa cambia con la crisi di Governo Resta implicito che ...

PosteMobile proroga un mucchio di offerte telefoniche. Disponibili fino a fine agosto alcune, perfino per tutto settembre delle altre, i piani tariffari inclusi sono buona parte della gamma Creami e PM Super Ricarica.

Fastweb ha deciso di prorogare fino al 6 Agosto 2019 l'offerta Fastweb Mobile lanciata lo scorso mese e dedicata a chi è alla ricerca di una soluzione all inclusive

Pensioni anticipate e Legge di Bilancio 2020 : dubbi sulla Proroga dell'APE sociale : L'APE sociale resta una delle misure che negli ultimi anni ha aiutato molti lavoratori in stato di disagio ad accedere alla pensione al di là dei requisiti di Legge previsti in via ordinaria per l'uscita di vecchiaia o per l'assegno di anzianità sulla base della Riforma Fornero. L'opzione consente infatti di ottenere la quiescenza a partire dai 63 anni di età e con almeno 30 - 36 anni di contribuzione, a seconda della peculiare tutela ...

Pensioni : Damiano chiede la Proroga dell'Ape sociale : "Facciamo notare che anche nel caso dell'Ape sociale si sono verificati significativi risparmi che ne consentirebbero il prolungamento", lo ha dichiarato l'ex Presidente della Commissione Lavoro alla Camera Cesare Damiano chiedendo al Governo Conte la proroga del cosiddetto Ape sociale. Quota 100 esclude le lavoratrici e i giovani Dal canto suo, infatti, il meccanismo della Quota 100 ideato dalla Lega non sarebbe l'unica vita d'uscita ...

Pensioni anticipate e LdB2020 : probabile Proroga OD e slittamento della quota 41 : La discussione riguardante la riforma delle Pensioni si prepara ad entrare nel vivo, man mano che si avvicina l'avvio dei lavori di preparazione riguardanti la prossima Manovra. A settembre dovranno infatti concretizzarsi le prime bozze della legge di bilancio 2020, all'interno delle quali saranno impostati anche gli interventi di flessibilizzazione sul comparto previdenziale promessi in questi mesi. È in questo senso che, attraverso le ultime ...

Salini - verso la Proroga il progetto per salvare Astaldi. Il nodo delle azioni in pegno a Natixis sotto la lente del comitato rischi di Cdp : Il varo di progetto Italia, il piano di Salini per salvare Astaldi con il contributo di Cassa depositi e prestiti, potrebbe slittare rispetto alla deadline dell’1 agosto. A ipotizzarlo è Il Sole 24 Ore che spiega come restino da sciogliere alcuni nodi come la governance Cdp-Salini ma soprattutto il fatto le azioni di Salini Costruttori (primo azionista di Salini con il 66,9%) sono in pegno alla banca francese Natixis. Questo aspetto ...

Spiagge - la Proroga delle concessioni danneggia i candidati esclusi : All’inizio di ogni stagione estiva riappare la “saga” dell’ennesima proroga delle concessioni di aree demaniali marittime destinate all’esercizio di stabilimenti balneari. L’ultima è stata disposta dalla legge di Bilancio...

Stupro Neymar - concessa la Proroga delle indagini : Stupro Neymar – Sono giorni difficili per l’attaccante Neymar, accusato di Stupro. Nelle ultime ore la procura brasiliana ha concesso alla polizia di San Paolo la proroga richiesta per le indagini, la notizia è stata riportata dai media locali. Inoltre non è stata concessa l’autorizzazione giudiziaria per esaminare le immagini trasmesse dalle telecamere dell’albergo dove è avvenuta la presunta violenza, il giudice ...

Progetto?Italia verso la Proroga ma c’è l’impegno delle banche : Si torna al lavoro su Progetto Italia, il piano di rilancio delle costruzioni voluto da Salini?Impregilo in asse con?Cdp. I tempi sono stretti e al momento c’è la quasi...