Mi sono ispirata ai polipi e ho creato il robot del futuro

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Piera Anna Franini Insegna a Pisa ed è tra i guru mondiali nel campo dell'automazione: «Le macchine non rubano il lavoro, rendono più facile la vita» Cecilia Laschi ha fatto una scoperta alla Leonardo da Vinci. Partendo dall'osservazione del mondo animale, hala prima generazione dimorbidi e flessibili. Dopo aver studiato i movimenti del polpo, è approdata a Octopus: unsoffice di prima generazione, nato nei laboratori dell'Istituto di Bio-ica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa dove Laschi è professore ordinario di Bioingegneria Industriale. Cinquant'anni, di Follonica, la scienziata ha portato la morbidezza nella roccaforte della rigidità regalando all'Italia il primato in un settore - laica - in cui di fatto il nostro Paese brilla. Già inserita tra le 25 donne più influenti del settore, secondo RoboHub, network internazionale di esperti ...

cataldodarker : Non sapendo che fare alle tre di notte circa, sono andato a cercare '10 curiosità che non sai su Björk' e ho scoper… - ROSSELLABOVINO : Oggi sono ispirata - vattelapesca2 : Volevo scrivere un tweet sul fatto che la gente su #instagram non dovrebbe mettere il profilo privato. Ma non sono… -