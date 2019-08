LIVE Berrettini-Gasquet | US Open 2019 in DIRETTA | 6-4 6-3 1-2 | due set di vantaggio per

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) 1-2, che tiene la battuta in maniera ancora agevole. Nel terzo set ancora nessun punto vinto in risposta. 40-0 Affossa il rovescio in rete30-0 Bella volée alta di dritto didopo aver preso il comando dello scambio 15-0 Prima vincente di1-1 Dritto vincente di, che tiene a zero 40-0 Che bella demivolée bassa difinisce spinto a fondocampo e non controlla la palla 30-0 Rovescio lungolinea vincente di15-0 Parte bene al servizio anche0-1 Tiene facilmente la battuta40-0 Ancora una bella soluzione di30-0 Rovescio in rete di15-0 Primo punto del terzo set a favore ...

