Gazzetta | sabato il Napoli potrebbe essere più sarrista della Juve

(Di martedì 27 agosto 2019) Maurizio Nicita sulladello Sport ripercorre il quarto gol delcontro la Fiorentina, un gol che sa di passato, che sa di Sarri. tre uomini contro 6 difensori che toccano il pallone di prima e con tre tocchi vanno in gol in modo così perfetto da apparire persino facile Questo perché Ancelotti intelligentemente non ha cancellato il bagaglio di gioco che ilha ereditato dalla gestione Sarri, ma lo ha arricchito e perfezionato. Un capolavoro di Mertens e Callejon che si preparano a rendere la vita difficile alla. Quindiprossimoaccadere che la squadra bianconera che ancora non puòlogicamente a marchio, rischia dimessa alle corde da una squadra cheè rimasta nell’animo, cioè nel senso di cercare la giocata in triangolazione di prima, unita ora anche a una maggiore profondità voluta da Ancelotti. L'articolo ...

